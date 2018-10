Estamos transitando los “200 metros finales” de este ajetreado año, y corresponde recurrir a las siempre útiles y necesarias estadísticas para tener bien presentes a los números que vienen más retrasados.



En el mundo del escolaso existe un prejuicio sobre los ambos menos salidores: que muchos son como un “barril sin fondo”, porque se los sigue en todos los sorteos y los mismos continúan con la negativa de darse a conocer, con la consiguiente pérdida de dinero ocasionada.



Pero por aquello de “no hay mal que dure cien años”, y tal vez antes de fin de año, algunos de ellos vuelvan a ser noticia y corresponde estar bien preparados para no quedarse afuera.



En las loterías de Ciudad, Provincia y Santa Fe se advierte que la decena del cuarenta es la que más está maltratando a los apostadores, ya que tres números que la componen lideran la tabla negativa, con más de un año de “ocultamiento” en el primer lugar.



Al tope se ubica el 45 (el vino), porque en Santa Fe hace 458 sorteos (alrededor de un año y medio) que no sale a la cabeza, mientras que, llamativamente, el numerito en cuestión es segundo en Provincia, con 355 sorteos de atraso.



De esto se desprende que no debería tardar mucho más en salir, y lo más prudente entonces es tenerlo bien en la mira. No puede estar “remolón” en dos loterías al mismo tiempo. Le sigue el 47 (el muerto), que encabeza la tabla de Ciudad con 433 ediciones de “faltazo”. Y en cuanto a la bonaerense, se ubica al tope el 46 (el tomate), con 370 sorteos.



Como se aprecia, tres ambos de esta decena (con uno que hace doblete) vienen vaciando billeteras desde hace un rato largo, y esto no debería continuar de esta manera. Con respecto a Montevideo, el 70 (muerto en sueño) hace 431 sorteos que no aparece al “bocho”, que bien podrían ser muchos más si se considera que solamente hay dos ediciones diarias, y apenas una los sábados.



Ahora bien, corresponde destacar también los siguientes números a ellos que están en la “ganchera” y a la expectativa. Por ejemplo, en Ciudad el 51 (el serrucho) ostenta 417 sorteos, y el 39 (la lluvia) con 410.



En Provincia, como tercero figura el 20 (la fiesta), con 323 ediciones, mientras que en Santa Fe se ubica el 91 (el excusado) como segundo, con 335 sorteos, y el 04 (la cama), en la continuidad con 322. En cuanto a la vecina orilla, el 82 (la pelea), con 384 ediciones, y el 78 (la ramera), con 374, completan la “trifecta” de los más rezagados.