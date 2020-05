Se cumplen 61 días desde que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria. Y, obviamente, desde ese viernes 20 de marzo no funcionaron los bolilleros en todo el país, además, claro está, del cierre de hipódromos, bingos y casinos.

Esta “clausura” del escolaso -más bien una maldición al no poder despuntar el vicio como cualquiera quisiera-, trajo aparejado no solo una brutal abstinencia sino un considerable deterioro económico para las arcas fiscales, dueños de agencias y sus empleados, y también a los apostadores que no pudieron probar puntería con la intención de ganar unos pesitos, tan escasos hoy por hoy en la mayoría de los bolsillos.



Pero a partir del pasado jueves 14 gradualmente se puso nuevamente en funcionamiento al andamiaje por estos lados, porque cabe la aclaración que, por ejemplo, Corrientes arrancó el 29 de abril.

Luego se fueron escalonando distintas provincias hasta llegar al lunes 11 cuando Córdoba normalizó sus cuatro ediciones diarias; el día siguiente lo hizo Entre Ríos y el posterior Santa Fe, aunque estas dos últimas sin los sorteos de La Primera.

Las citadas tres provincias son las que se comercializan por estos lados (y viceversa, por supuesto), junto con Ciudad y Provincia, que también pusieron en movimiento sus plataformas sin los primeros sorteos de la mañana.

Pero en el caso de Provincia hay que aclarar que se estuvieron haciendo sorteos no vinculantes realizados en la sede de la lotería de la Ciudad, porque se dio marcha atrás el mismo jueves (algunas estuvieron abiertas apenas dos horas), y hasta el cierre del presente “suple” aun no había una decisión tomada en la gobernación con respecto a la reapertura definitiva de las agencias en el territorio bonaerense.

Esta contramarcha provocó un gran malestar entre los dueños de las agencias y de quienes se mantienen con el escolaso, porque no existe una probable fecha, solamente especulaciones.

Para considerar

Ahora bien, entrando de lleno en el territorio lúdico corresponde seleccionar algunos números para tener en cuenta a la hora del “fichaje” semanal que va dejando esta pandemia. Por ejemplo, se cae de maduro el 19, por el virus que se manifestó en diciembre del año pasado y que ocasionó un verdadero estrago a nivel mundial.

Ni que hablar del 92 y el 77, o sea el médico/a y las enfermeras/os, respectivamente, los verdaderos héroes en todo este sorprendente y desagradable proceso. Luego, por decantación se ubican el 01 (el agua, más imprescindible que nunca); 04 (la cama); 73 (el hospital), y el 17, que aún siendo uno de los ambos más simpáticos y populares, como se sabe es la desgracia, más trágica que nunca para esta etapa de la Historia.

Arroyo desbordado

En cuanto a las estadísticas de más salidores, en el campeonato viene punteando “tranqui” el 09 (el arroyo), con sus 29 salidas tomando en cuenta todas las loterías que se captan en Buenos Aires, y por lo tanto hay que tenerlo bien presente porque está “desbordado” de buena onda.

¡A cuidarse a la hora de ir a la agencia!

Medidas de prevención para evitar contagiosde coronavirus

Se implementaron estrictas medidas de prevención en las agencias, en resguardo de los apostadores y el personal afectado.

Por ejemplo, se respetará el horario de atención al público. El ingreso a los locales está relacionado a la capacidad operativa de la unidad, con un espacio interior de espera igual o menor al número de puestos activos (máquinas), siempre respetando la distancia de seguridad sanitaria entre los clientes, de éstos en relación a los trabajadores así como entre los propios trabajadores.

No se permitirá el ingreso de público que no cuente con la debida protección para impedir la transmisión del virus, tales como tapabocas, bandanas, pañuelos, buff, o similares.

Dentro del local se debe respetar el factor de ocupación de 4 metros cuadrados por persona, con atención individual y el correspondiente distanciamiento social.

De existir la asistencia de más clientes que el permitido deberán hacer fila en la calle respetando la separación de al menos 2 metros entre personas.

Se instalarán separadores o mamparas que protejan tanto al trabajador como al cliente, estableciendo una barrera física a la posibilidad de contagio vía expulsión de gotas. Además al ingreso del local se deberá contar con dispenser conteniendo mezcla de alcohol en porcentaje 70/30% o alcohol en gel.

Por otra parte, cada una hora se realizará la desinfección del equipamiento y el lavado de manos del trabajador a cargo del puesto donde se realiza la tarea. Se deberá disponer en el local o lugar de trabajo jabón y agua para garantizar el lavado de manos frecuente.