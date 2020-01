Por Prof. Antonio Las Heras

Esta simultaneidad de hechos no puede dejar de llamar la atención y sorprender a propios y extraños. Mientras el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, inaugura oficialmente la US Space Force (Fuerza Espacial de los Estados Unidos), sexta rama de sus poderosas fuerzas armadas, con la finalidad de “organizar, entrenar y equipar al personal militar cuyo trabajo principal son las operaciones espaciales”, la prestigiosa BBC de Londres estrena una miniserie, en tres capítulos, de la antológica obra de Herbert G. Wells, “La guerra de los mundos”

En ese mismo sentido, en distintos lugares de Europa, América e inclusive Asia se continúan realizando congresos, de diferentes calibres y con cientos de participantes, donde exponen investigadores en ovnilogía, mientras que canales de televisión, aun los especializados en temas documentales y científicos, no paran de sorprender con especiales en los que se afirma la realidad de la presencia alienígena en la Tierra, así como el hecho de que, en tiempos remotos, fueron seres de otros mundos los grandes educadores de la Humanidad.

Nadie se queda afuera

Al mismo tiempo que todo esto sucedía, los marines estadounidenses, a través de su oficina oficial de prensa, ponían en conocimiento público dos casos en que pilotos de sus aviones filmaron las evoluciones, dentro de la atmósfera terrestre, de objetos de origen desconocido, que realizaban sorprendentes movimientos coherentes que ningún aparato creado por el hombre, al menos hasta el presente, está en condiciones de realizar.

Nunca explicaron por qué decidieron desclasificar esos dos documentos irrefutables. Los aviadores reportaron que los objetos se movían a velocidades hipersónicas, situados a más de 9.000 metros de altitud. No tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape captables por el sensor infrarrojo. Desde los últimos años del siglo XX, el tema OVNI quedó restringido al interés de unos pocos especialistas que, en el mejor de los casos, conseguían editar algunos libros de cierta venta y dar conferencias, escasamente concurridas. Aquella plenitud que supo conocer la temática hace medio siglo se había diluido por completo. Es más, quienes nos dedicamos al tema hacíamos una humorada, que no dejaba de exhibir la situación real de estos hechos: decíamos que para volver a interesar a un noticiero de TV o a algún programa periodístico en el tema OVNI no nos quedaba otra que concurrir llevando, de la mano, al alienígena. Era una humorada, es cierto, pero reflejaba bien el desinterés por el tema en los medios de comunicación masiva.

Pues eso terminó. Y un nuevo ciclo se ha iniciado. Tanto es así que, en la Argentina, ha sorprendido el éxito de los llamados “cafés ufológicos”: encuentros informales, concretados una vez por mes, en bares o confiterías del Gran Buenos Aires, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, y otros muchos puntos, donde, por espacio de varias horas, investigadores y aficionados a la temática ufológica se reúnen para intercambiar ideas, comentar sucesos de los que han sido testigos y buscar respuestas a los enigmas que el fenómeno OVNI despierta.

Actividad en persona

Quien esto escribe acompañó al investigador Pablo Warmkraut en la creación de lo que bautizamos como “Café Ufológico Obelisco”, cuyo lugar de encuentro es la confitería del tricentenario Club del Progreso. El día de la apertura, a la que asistió el Suplemento Fenómenos Paranormales, 98 personas se dieron cita. Y teniendo en cuenta que se hizo un día hábil, de semana, entre las 18 y las 20.30. Desde entonces, las reuniones siguen realizándose una vez al mes y continuarán durante el verano.

En Victoria, Entre Ríos, donde existe desde hace años un singular museo dedicado a este tema, fundado y dirigido por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini, se realizó en mayo pasado el IV Congreso Internacional de Ovnilogía Contacto, de gran suceso, en el que participaron destacados invitados, colmando las plateas del cine-teatro Victoria. En esa cita, interesados de toda la Argentina, así como de Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros, se dieron cita ese fin de semana.

Cabe destacar que este congreso tuvo un Proyecto de Declaración como actividad de “interés turístico, cultural y científico” por parte de la Cámara de Diputados de la Nación (Expediente 2194- D-2019).

Asimismo, a fines de julio tuvo lugar otro encuentro; esta vez en la localidad cordobesa de Villa María, al que asistieron numerosos interesados de varias provincias, superando las primeras previsiones de los organizadores.

No podía faltar

El Centro de Información OVNI, que fundara el recordado estudioso Jorge Suárez, ha señalado el aumento de concurrencia durante 2019, en su local de Capilla del Monte, a los pies del cerro Uritorco,una localidad y un sitio por demás relacionados con el fenómeno. En aquella villa serrana, con enorme éxito de asistencia, tuvo lugar el II Congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos.

También en el mundo

En septiembre pasado, en Barcelona, España, se reunió el Ufology World Congress, que hasta contó con una exposición del destacado físico teórico Michio Kaku. En entrevista al diario El País de Madrid, el científico estadounidense expresó que decidió asistir a este congreso porque, así como antes los creyentes en los OVNI eran quienes tenían que mostrar pruebas sólidas de que sus avistamientos eran en realidad naves extraterrestres, ahora “la carga de la prueba recae en los gobiernos, que tienen que demostrar que las imágenes no son ciertas”.

Asimismo, el reconocido científico expresó: “Tenemos fotografías de gran calidad en las que podemos medir la velocidad de esos objetos. Viajan a entre 5 y 20 veces la velocidad del sonido, mucho más rápido que los aviones que conocemos. Y además zigzaguean de tal manera que, a esa velocidad, si tuviesen un piloto, quedaría machacado por la fuerza centrífuga. Así que, básicamente, sabemos que son objetos mecánicos”.

Recordemos: son palabras de uno de los más destacados investigadores del mundo, como Michio Kaku. Más recientemente, el 14 de diciembre, tuvo lugar en Lima, Perú, el denominado Uforum, que no fue otra cosa que el IV Congreso Sobre el Fenómeno OVNI en el Perú, organizado por el investigador y escritor Anthony Choy. También en Estados Unidos, Chile, México y Colombia hubo reuniones de esta índole; todas sorprendiendo por la cantidad de concurrencia, que superaba las mayores expectativas de los organizadores.

Asimismo, para este 2020 se aguarda un desarrollo aún mayor en cuanto hace a la difusión de la temática OVNI a través de todos los medios disponibles en la actualidad. La Humanidad vuelve a mirar al cielo desplegando ese arquetípico deseo por confirmar que… ¡no estamos solos!

(*) Doctor en Psicología Social, filósofo y escritor. Autor de “OVNIS, los documentos secretos de los astronautas”. Twitter: @LasHerasAntonio