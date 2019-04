Por Leo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar

La República Bolivariana de Venezuela está viviendo desde hace ya varios meses una profunda crisis política, institucional, social y económica, al punto que hasta tiene dos presidentes. Y por el momento no se avizoran potenciales soluciones, en medio de un país empobrecido, quebrantado por profundas grietas entre los seguidores de Nicolás Maduro, el complicado mandatario que es jaqueado a diario por un frente externo que encabeza Estados Unidos y que le exige su renuncia, así como por la oposición local, que encarna el otro presidente que, ungido por la Asamblea Nacional, intenta destronar al chavista.

Así, en medio de semejante caos, los cortes de energía eléctrica, entre fallas y sabotajes, han sumado más confusión a un pueblo que se debate entre el apoyo y el cambio radical entre ambas facciones. En ese contexto, el apagón más grande de la historia del país afectó a muchísimas personas, al complicar la prestación de servicios esenciales en hospitales y clínicas, pero además paralizando todo, y con graves problemas para el abastecimiento de agua potable. Fue por eso que muchos ciudadanos salieron a las calles, muchos para protestar con vehemencia, así como también para tratar de autoabastecerse.

Y si bien Maduro culpó de intencional el corte, denunciando incluso que con sistemas de última generación provenientes de los Estados Unidos se afectaron los suministros, desde la oposición aseguraron que los fallos de Corpoelec, la compañía eléctrica estatal, fueron debido a falta de mantenimiento y de la “corrupción” de sus responsables. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el suplemento de Fenómenos Paranormales? Es que, en medio de semejante confusión y denuncias cruzadas, hubo quienes afirman que los reiterados cortes de luz tienen que ver con varios avistamientos de OVNIS, que no dejan de sorprender al resto del mundo.

Como si fuera poco...

El pasado 16 de febrero, semanas antes del gran apagón, Friman Rodríguez regresaba a su domicilio desde La Puerta, en el estado venezolano de Trujillo, cuando grabó el momento en el que un OVNI aterrizaba a una velocidad impactante. Por relatos conocidos, el hombre detuvo su vehículo en la carretera y grabó el extraño objeto zigzagueando por el cielo, hasta que descendió y luego se detuvo. Si bien no se logra percibir con claridad en las imágenes que se filtraron, el protagonista de este relato afirma que estaban cerca del lugar donde se encontraba el OVNI y posiblemente aterrizó, pero no tuvo intenciones de salir del auto y perseguirlo.

A la hora de enfrentar los micrófonos y emitir sus primeras declaraciones, Rodríguez confesó: “Al principio no presté mucha atención porque pensé que era un reflejo del Sol, pero de repente me di cuenta de que el Sol estaba a la izquierda y mucho más bajo. Inmediatamente la luz comenzó a moverse en un patrón de zigzag. Llamé a mi primo que estaba durmiendo y le dije que grabara. Él comenzó a grabar mientras yo tomaba las fotos. Me sentí feliz de grabarlo y continuar. No confiaba en volver y quedarme para ver algo que no sé cómo podría terminar”.

Rodríguez confirmó que fue la primera vez que le tocó vivir un episodio de esa índole, pero a su vez reveló que su padre vio un objeto similar en otras dos oportunidades. Además, tanto él como su primo dicen que se sintieron inusualmente agotados y adormecidos después del extraño encuentro, y que su pariente tuvo un fuerte dolor de cabeza, tan intenso que necesitó visitar poco después un hospital para tener un contacto médico. Los facultativos del nosocomio no pudieron brindarle un diagnóstico certero, ni detectar a qué se debió el malestar de esta persona, que por estas horas aún sigue impactada por lo ocurrido.

Más avistamientos

Algunos países a veces son más propensos a los avistamientos de OVNIS. Aún se desconoce si ese efecto se produce por la creencia de la sociedad, o simplemente porque los extraterrestres eligen ciertas culturas, o porque suceden cosas extrañas. Lo cierto es que Venezuela, en lo que va del presente año, parece haber sido invadida por una serie de episodios del Fenómeno OVNI que se conocieron a través de las redes sociales y que generaron enorme repercusión. Desde el pasado 9 de marzo, venezolanos de diferentes ciudades han logrado observar extrañas naves, tanto de día como de noche, incluidos aterrizajes y la aparición de círculos de las cosechas (los conocidos Crop Circles). La capital Caracas, y ciudades tan distantes como Barquisimeto, en el estado de Lara, Ciudad Guayana o Trujillo.

Todo arrancó el sábado 9 de marzo, cuando los vecinos de Ciudad Bolívar reportaron un extraño suceso en la laguna de La Lorena. En ese sitio las cañas amanecieron torcidas, formando un gigante ocho (o símbolo de infinito) en los terrenos. Algunos hablaron de un cráter provocado por la caída de un meteorito en el estado de Bolívar pero, en ese caso, no se puede explicar por qué las cañas del cultivo aparecieron dobladas, tal como ha ocurrido con los campos de trigo de Inglaterra. En tanto, un grupo de jóvenes que se desplazaban por carretera desde Trujillo hasta Barquisimeto pudieron contemplar atónitos cómo una potente luz, a las cinco de la tarde, descendía sobre unos campos.

Ya el 25 de marzo se produjo el último avistamiento que inundó de videos a las distintas redes sociales, y justamente se produjo durante un gran apagón. Fue entonces que varios vecinos del estado de Lara pudieron contemplar una luz incandescente, enorme, que se mantuvo estática en el firmamento durante varios minutos para desaparecer posteriormente rumbo al Oeste.

Por último, el pasado 31 de marzo, mientras se producía otro gran corte de energía eléctrica en la capital venezolana, un grupo de tres jóvenes estudiantes, apostadas desde un balcón interno de un edificio de pocos pisos del Barrio Vertical, mientras mitigaban el calor debido al apagón, se sorprendieron al divisar una especie de nave circular apenas iluminada con luces intermitentes de colores verdes, rojas y blancas, que silenciosamente se movilizaba con lentitud y a gran altura, por entre unas pocas nubes, mientras anochecía. Otros vecinos de la zona afirmaron haber visto lo mismo, pero en todos los casos, no registraron tomas fotográficas desde sus celulares, ya que muchos no tuvieron tiempo y otros prefirieron cuidar las baterías, ya que hacía varias horas que no había electricidad, y temieron quedarse incomunicados.

Científicos rusos investigan el caso en Ciudad Bolívar

A pesar de que a la mayoría de la gente querría demostrar fehacientemente que existen los seres extraterrestres y las naves venidas de otros mundos, es difícil convencer a los escépticos, especialmente cuando no hay prueblas concluyentes o porque las fuentes de los supuestos avistamientos resultan poco confiables. Cuando el Fenómeno OVNI aparece, la premisa parece ser “ver para creer”. También es cierto que dos de las potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, tienen influencia directa en el tema avistamientos. En ese contexto, y considerando la enemistad del gobierno yanqui que encabeza Donald Trump con Nicolás Maduro, no extrañó que los rusos fueran quienes cruzaron el océano Atlántico con el afán de buscar evidencia sobre la enorme cantidad de casos que se están produciendo en suelo venezolano, donde los apagones no van de la mano con la mayor reserva petrolera del mundo.

Justamente la llegada de los científicos rusos enviados por Vladimir Putin desató una ola de rumores inimaginables, desde los más insólitos a los más curiosos, reportados por medios como El Universal, El Aragüeño y Diario 2001, entre otros. El periodista Nelson González, de una cadena noticiosa local, explicó que “llegó una unidad de comunicaciones, científicos y de la Agencia Espacial Federal Rusa. Me confirma una colega en Ciudad Bolívar que ya parte del equipo ruso se encuentra encabezando una investigación en un perímetro del Lago La Lorena, donde ocurrió el supuesto aterrizaje OVNI. Para los que no están enterados, el día del apagón nacional a las 4.55 pm, del 7 de marzo, se reportaron varios avistamientos y el aterrizaje extraterrestre en ese sitio de un aparato desconocido. Muchos presumen que en realidad ese apagón allí fue causado por el OVNI, aunque Maduro, al no saber qué explicar, por eso culpa a los Estados Unidos”. ¿Serán los rusos quienes se queden con la verdad del caso?