La población argentina se caracteriza por la relación que hay entre el número de habitantes y mascotas, ubicándose entre las más "mascoteras" del mundo. No importa si es un perro, un gato, un canario o un conejo, los argentinos tenemos un cariño enorme por nuestros animalitos. Pero, para mantener una relación sana y ayudarlos en su crecimiento, hay que saber respetar las diferencias entre animales y humanos. ¿Creés que llevás una relación normal con tu mascota? Descubrilo con este test.



1)- Tu perro se la pasa continuamente ladrando por cualquier cosa ¿Qué hacés?



a- Lo dejás ser libre, está en su naturaleza.

b- Chequeás si se trata de algo importante, si no lo encerrás para que aprenda.

c- Te comprás un par de audífonos anti ruido.



2)- Tu mascota hizo pis en el medio del living. ¿Cómo lo manejás?



a- Mientras lo acariciás le explicás que eso está mal y no tiene que volver a hacerlo.

b- Lo traés hasta el lugar del hecho y lo retás, luego lo encerrás por un rato.

c- Lo limpiás.



3)- ¿Tu vida y tus horarios giran en torno a tu mascota?



a- Sí, no querés que esté sola.

b- A veces, sobre todo para organizar algún viaje.

c- Para nada.



4)- Tu perro tiene que salir a pasear y hace un frío terrible. ¿Qué hacés?



a- Lo vestís con su abriguito de piel y lo llevás a su paseo de 30 min.

b- Le ponés algún pañuelo y aunque sea le das una vuelta a la manzana.

c- No lo llevás.



5)- ¿Cuántos juguetes tiene tu mascota?



a- Muchos. Cada vez que ves uno nuevo se lo comprás.

b- 2 o 3. Una caja de cartón, uno para morder y una pelotita.

c- Una botellita de plástico.



6)- Castraste a tu mascota y te la llevás a casa, ¿cómo la cuidás?



a- Le dejás tu cama para que esté más cómoda y mantenés vigilancia las 24hs por si llega a necesitar algo.

b- Seguís los consejos del veterinario y te tomás un día del trabajo para cuidarlo.

c- Le preparás su camita, le das el medicamento y cambiás el vendaje.



7)- ¿Cuántas fotos de tu perro/gato tenés en tu celular?



a-Incontables, también hay videos.

b- Muchas.

c- Algunas.



8)- ¿Dónde duerme tu mascota?



a- Con vos en tu cama y tapado.

b- En su camita con almohadón.

c- En el piso.



9)- ¿Alguna vez cancelaste una salida por quedarte en casa con tu perro/gato?



a- Por supuesto, es tu mejor compañero de diversión.

b- Puede ser, alguna vez que estuvo enfermo.

c- Nunca.



10)- ¿Qué hacés para el cumpleaños de tu mascota?



a- Mandás a hacerle una torta con su carita e invitás otras mascotas para que jueguen.

b- Le comprás un juguete comestible y lo llevás de paseo a la plaza.

c- No sabés cuándo es.



RESPUESTAS



Mayoría de respuestas A): Los animales no son seres humanos, por lo tanto es necesario que entiendas que tu mascota no es tu hijo. Eso no significa que el afecto sea menor, podés adorar a tu perro o gato sin querer imponerle características humanas al animal. Sobreprotegerlo y permitirle malas conductas sólo entorpecerá su desarrollo.



Mayoría de respuestas B): Tu relación con tu mascota es sana y llena de amor. Dedicaste tanto tiempo a educarlo y cuidarlo que hoy se ha convertido en un compañero dulce, inteligente y súper sociable. ¡Felicitaciones! Sos un gran ejemplo de cómo se debe manejar el dueño de un animal.



Mayoría de respuestas C): Aunque no es saludable para el animal tener un dueño sobreprotector, tampoco lo es tener un dueño que lo ignore. Si realmente apreciás a tu mascota, hay que prestarle un poco más de atención y cuidado. Ellos, felices, te lo recompensarán en años de compañía.