El invierno arribará oficialmente el próximo jueves a nuestro hemisferio sur y con esa estación llegarán los típicos malestares de la época: resfríos, gripes, infecciones respiratorias, etc. Y aunque cuentes con un buen estado de salud, nadie puede garantizar que no seas uno de los afectados. Pero sí puedes presentar batalla a los virus y tomar precauciones para cuidar el cuerpo. ¿Estás haciendo todo lo que está a tu alcance para protegerte del frío?



¿Qué abrigos utilizás al salir de casa por la mañana?



A- Guantes, gorro, bufanda, campera y doble par de medias.



B- Bufanda, campera y guantes, por si las dudas.



C- Una campera.



¿Qué cantidad de agua tomás por día?



A- 2 litros.



B- 1,5 litro, aproximadamente.



C- No me gusta el agua.



¿Cuántas veces al día te lavás las manos o utilizás alcohol en gel?



A- No menos de 7 veces.



B- Antes y después de las comidas.



C- Cuando te acordás.



¿Cómo nutrís tus defensas?



A- Un jugo exprimido de naranjas todos los días y mucha fruta y verdura.



B- Un poco de verduras y ocasionalmente un té con jengibre.



C- Una mandarina sólo si te enfermas.



Si te despertás con dolor de garganta y resfrío, ¿qué hacés?



A- Vas a una guardia y cumplís con las indicaciones médicas.



B- Ducha caliente, un té descongestivo y a trabajar.



C- Tomás un ibuprofeno y esperás a que se cure solo.



¿Practicás algún tipo de ejercicio?



A- Asistís al gimnasio tres veces por semana.



B- Una vez por semana practicás alguna actividad con amigos.



C- Ninguno. Mucho menos en invierno.



¿Cómo evitás el contagio de resfríos y enfermedades estacionales?



A- Llevás siempre un alcohol en gel, no compartís el mate ni recipientes y siempre protejés la boca.



B- Te higienizás varias veces al día y reforzás tus defensas.



C- Si te contagian mejor, así podés faltar al trabajo.



¿Dirías que tenés hábitos de vida saludables?



A- Por supuesto, realizás ejercicio, comés sano y te protegés del frío.



B- En general sí, pero podrías hacerlo mejor.



C- Depende, si pasar el tiempo en el sillón viendo la tele y comiendo helado es saludable, entonces sí.



RESPUESTAS



Mayoría de respuestas A): Muy bien, estás haciendo todo lo que está a tu alcance por cuidarte del frío y los riesgos que conlleva para la salud. Una dieta equilibrada y que fortalece el sistema inmunológico, algo de ejercicio para mantener activo el cuerpo y sus funciones, y la protección necesaria cuando estás al aire libre.



Mayoría de respuestas B): Si bien eres precavido/a y te cuidás en la medida de lo posible, no hay que dejarse estar. En esta época hay que duplicar los esfuerzos para evitar exponerse al frío o contagiarse. Todas las medidas que tomes para cuidarte disminuyen las probabilidades de caer en cama.



Mayoría de respuestas C): Los resfríos y la tos son compañeros de tu invierno. Tan poco te cuidas durante los meses de frío que te enfermas constantemente. No se trata de ser fuerte, tomar un ibuprofeno e ir a trabajar igual (aumentando el riesgo de contagio). El objetivo es prevenir, con poco esfuerzo se puede evitar malestares.