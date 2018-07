Las redes sociales llegaron para cambiar la vida de todos, es casi imposible pasar un día sin ellas. Actualmente, los creadores de estas aplicaciones actualizan constantemente sus servicios para ofrecer la experiencia más cercana a las formas de expresión humana. Los "likes, me encanta, me enoja" y demás tienen el objetivo de representar lo mejor posible las reacciones de cada uno frente a una nota, una foto, un post o un testamento de una amiga sufriendo. Lo cierto es que las reacciones revelan nuestra personalidad. Descubrí con estas preguntas cuál es tu identidad virtual.



1)- Una amiga acaba de postear en Facebook una foto de su hijo utilizando la pelela por primera vez, ¿Qué le ponés?



a) Me encanta.

b) Me gusta.

c) Un emoticón con náuseas.



2)- ¿Qué pasa por tu mente cuando subís fotos?



a) Ojalá la vea tu ex.

b) Un par de filtros y quedás como nuevo.

c) Querés escrachar a algún amigo.



3)- ¿Qué información contiene tu perfil en redes sociales?



a) Todo lo necesario para que la gente te conozca: gustos personales, musicales, comidas que te gustan y composición familiar.

b) Lo básico: fecha de cumpleaños, trabajo y nombre completo.

c) Apodo y apellido.



4)- Tus publicaciones suelen referirse a:



a) Viajes, actualizaciones, contenido que considerás relevante, lugares a los que asistís, etc.

b) Fotos y comentarios importantes.

c) Alguna foto de cumpleaños y no mucho más.



5)- ¿Qué gente agregás como amigos?



a) Todos los que envíen una solicitud de amistad, hasta llegar al millón de amigos no parás.

b) Personas con las cuales tenés alguna relación y algún conocido de ellos.

c) Tu familia y algún amigo más.



6)- ¿Qué es lo que te encanta ver cuando abrís alguna red social?



a) Muchas solicitudes de amistad y etiquetas.

b) Fotos de amigos y alguna invitación a un evento.

c) Cualquier cosa, el objetivo es matar el tiempo.



7)- ¿Cómo elegís las fotos que subís?



a) Después de una sesión de 15 tomas, elegís la que muestra tu mejor perfil y luego de editarla está lista para ser publicada.

b) Las que reflejen algún momento que quieras recordar.

c) Da lo mismo, en general ni siquiera aparecés vos.



8)- ¿Cuál es tu mayor pecado en redes?



a) Stalkear a todo el mundo y crear un grupo para criticar gente.

b) Revisar el perfil de tu ex.

c) Jugar algún juego recomendado.



RESPUESTAS



Mayoría de respuestas a): El optimismo y las expresiones de cariño constantes te identifican. Tu personalidad online es encantadora, atenta, radiante y demasiado agradable, ya bordeando la falsedad. Es bueno querer interactuar con la gente y conocer personas nuevas, pero cuidado, el exceso de publicaciones puede resultar chocante bajo el ojo ajeno. Menos es más.



Mayoría de respuestas b): Cuando se trata de tus reacciones en las redes sociales, eres auténtico. Escribes lo que quieres y realmente no te importa lo que puedan pensar los demás. Hablas con la gente que te agrada y quitas de tus amigos a las personas que te molestan. Siempre escribes tu verdadera opinión cuando te la piden.



Mayoría de respuestas c): La gran pregunta es por qué querés tener una cuenta en redes sociales. Tu interacción es casi inexistente y tu perfil un cementerio. No todo es negativo en el mundo virtual, también funcionan como una herramienta de comunicación con el mundo. No te encierres y dale vida a tu cuenta.