El mundo de la gastronomía es muy amplio y variado, todos los días surgen nuevas recetas, sabores, estilos y formas de cocinar. La pasión y el tiempo que se le dedica a un plato es una pieza fundamental que se ve reflejada en el producto final. ¿Creés saber lo suficiente para convertirte en un verdadero chef? Poné a prueba tu conocimiento con estas preguntas.

1-Para cocinar bien un souflé hay que:

a) Agregar una pizca de sal en la cocción.

b) Mantener la puerta del horno cerrada hasta que esté listo.

c) Añadir frutas de estación.



2-¿De qué país proviene la paella?

a) Portugal.

b) Italia.

c) España.



3-¿Cuál de estos alimentos es también una flor?

a) Hierbabuena.

b) Azafrán.

c) Pimienta.



4-¿Cómo se comprueba la cocción de un bizcochuelo?

a) Probando un pedacito.

b) Pinchando el centro con un palillo o cuchillo.

c) Cuando la superficie esté dorada.



5-¿Qué ingrediente no puede faltar al preparar un ceviche?

a) Tomate.

b) Mayonesa.

c) Pescado.



6-El guacamole es una salsa preparada a base de:

a) Huevo.

b) Pescado.

c) Palta.



7-¿Cuáles de las siguientes frutas son consideradas frutos rojos?

a) Sandía, frutilla y uva.

b) Arándano, frutilla y mora.

c) Ciruela, manzana y sandía.



8-¿Cuál es el corte noisette?

a) En forma de bastón.

b) En forma de bolita.

c) En forma de pluma.



9-Para cocinar un arroz ¿cuáles son las porciones necesarias?

a) 1 taza de arroz y 1 taza de agua.

b) 1 taza de arroz y 3 tazas de agua.

c) 2 tazas de arroz y 1 taza de agua.



10-El tofu está hecho de:

a) Granos de soja.

b) Leche descremada.

c) Semillas de girasol.



RESULTADOS



Mayoría de respuestas correctas: Tantas horas mirando canales de cocina dieron resultado. El tiempo te permitió incorporar tips y recetas gastronómicas con un nivel de dificultad alto para un chef amateur. Continuá el proceso de aprendizaje, ya que en el mundo de la cocina siempre hay deliciosas novedades.



Mayoría de respuestas incorrectas: Aunque todavía te falta incorporar conocimientos culinarios, las ganas por aprender ya te dirigen hacia un buen camino. Para mejorar y convertirte en un gran cocinero, sólo hay que animarse y probar recetas, la práctica hace a la perfección.



Respuestas: 1B- 2B- 3C- 4A- 5C- 6C- 7B- 8B- 9B- 10A.