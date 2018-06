A pesar de ser un género musical nacido hace más de 60 años, el rock sigue más vigente que nunca. Forma parte de las raíces culturales de nuestro país y se transmite de generación en generación. Durante su largo reinado surgieron miles de bandas nacionales e himnos musicales que aún hoy logran erizarle la piel a cualquiera. Para aquellos que creen saberlo todo acerca del rock nacional, un test a medida los pondrá a prueba.



1- ¿Cuál es el nombre de solista que utiliza el cantante de los Fabulosos Cadillacs?



a- Miranda.

b- Vicentico.



2- ¿En qué banda cantaba Pity Alvarez antes de formar parte de Intoxicados?



a- Viejas Locas.

b- La 25.



3- ¿Cómo sigue la canción: "Tuve un problema de difícil solución…"?



a- "Estaba entre la espada y la pared".

b- "En una época difícil de mi vida".



4- ¿A qué banda pertenece la canción "Costumbres argentinas"?



a- Los Rodríguez.

b- Los Abuelos de la Nada.



5- ¿Cuál fue el primer disco solista de Gustavo Cerati?



a- Bocanada.

b- Amor amarillo.



6- ¿Cómo se llamaba el cantante de Sumo?



a- Pappo.

b- Luca Prodan.



7- ¿Qué bandas no son argentinas?



a- La Vela Puerca y No Te Va a Gustar.

b- Serú Girán y Massacre.



8- ¿Quién escribió la canción "Muchacha ojos de papel"?



a- Gustavo Cerati.

b- Luis Alberto Spinetta.



9- ¿En qué año surgió el hit "La balsa"?



a- 1967.

b- 1978.



10- ¿A qué canción pertenece la frase: "Poder decir adiós es crecer"?



a- Puente.

b- Adiós.



RESPUESTAS



Mayoría de respuestas A): ¡Felicitaciones! Eres como una enciclopedia viviente del rock nacional. Conocés hasta la última estrofa de los temas más desconocidos por el público general. Si aún no consideraste la posibilidad de formar tu propia banda, ¿qué estás esperando?



Mayoría de respuestas incorrectas: Definitivamente el rock no es lo tuyo, aunque sería un buen ejercicio escuchar algunos de los clásicos que influenciaron a generaciones enteras. Pero existen otros géneros musicales que seguramente sean más compatibles contigo.



RESPUESTAS



1b- 2a- 3b- 4b- 5a- 6b- 7a- 8b- 9a- 10b.