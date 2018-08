Desde los inicios de la televisión, millones de seguidores se emocionaron con cada capítulo de las telenovelas argentinas. Historias llenas de pasión, amor, desengaños, villanos y personajes inolvidables que fueron queridos por algunos y odiados por otros. Juntá a todos los integrantes de la familia y descubran con este test, quién es el que más sabe de novelas.



1-Que serie no era apuntanda a los jóvenes

a) “Los exitosos Pells”.

b) “Floricienta”.

c) “Rebelde Way”.



2-¿Cuántos premios Martín Fierro ganó “Resistiré” en el año 2003?

a) 10.

b) 9.

c) 7.



3-¿Cómo le decía el personaje de Arturo Puig a sus hijas en “Grande pa”?

a) Las chufas.

b) Las chancles.

c) Las pipis.



4-¿Cuál era la clásica pelea de boxeo en “Campeones”?

a) Guevara vs. Garmendia.

b) Guevara vs. El Vasco.

c) El vasco vs. Garmendia.



5-¿Cuál era el tema musical de “Padre coraje”?

a) “¿Y qué?”, de Paz Martínez.

b) “Hay amor”, de Ricardo Montaner.

c) “Volver a empezar”, de Alejandro Lerner.



6-¿Cómo se llamaba el personaje de Flor de la V. en “Los Roldán”?

a) Sara.

b) Flor.

c) Laisa.



7-¿De qué trabajaba el personaje de Celeste Cid en “Las Estrellas”?

a) Dama de compañía.

b) Traductora

c) Abogada.



8-¿Cómo eran los nombres de los personajes centrales de “Montaña rusa”?

a) Paula y Eric.

b) Karen y Darío.

c) Mariana y Alejandro.



9-¿Cómo se llamaba la novela en que Araceli González interpretaba a una sordomuda?

a) Perla Negra. b) Muñeca Brava. c) Nano.



10-¿Qué deporte practicaban los hermanos Marquesi en “Son amores”?

a) Boxeo.

b) Fútbol.

c) Carreras de autos.



RESPUESTAS

Mayoría de respuestas correctas: ¡Felicitaciones! Los años emocionándote frente a la pantalla dieron resultado. A pesar de que las ficciones argentinas son cada vez menos, tu fidelidad por las producciones locales es única. Sos como una enciclopedia televisiva, podés recordar detalles de los años dorados y telenovelas vigentes.



Mayoría de respuestas incorrectas: Ya sea por culpa de las nuevas plataformas de streaming o porque las historias nunca te atraparon, tu conocimiento sobre telenovelas argentinas es casi nulo. Con suerte recordás la saga de “Celeste” con Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez, clásico entre clásicos.



SOLUCIÓN

1 A; 2 B; 3 B; 4 A; 5 A; 6 C; 7 C; 8 C; 9 C; 10 B.