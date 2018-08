Los cuentos, películas y dibujitos se renuevan con los años y las generaciones, pero poseen una característica que sigue vigente sin importar el paso del tiempo, la capacidad para emocionar a sus espectadores más pequeños y por qué no, a los adultos también. En el día que celebra la niñez, creamos este test para jugar en familia.



1-¿Qué tipo de relación tiene Diego con Dora, la exploradora?

a) Es su hermano.

b) Es su amigo.

c) Es su primo.



2-¿Cómo se llama el restaurante de Bob Esponja?

a) Sardina divertida.

b) Langosta rápida.

c) Crustáceo crujiente.



3-¿Quién es Quasimodo?

a) El padre de Simba.

b) La Bestia.

c) El jorobado de Notre-Dame.



4-¿De quién se enamora Peter Pan?

a) Del hada.

b) De Wendy.

c) De Kate.



5-¿Cómo se llama el cangrejo de “La sirenita”?

a) Daniel.

b) Sebastián.

c) Ariel.



6-¿Cuál es la nacionalidad de los Pokemon?

a) Japonesa.

b) China.

c) Coreana.



7-¿Cómo se llama el niño de “Toy Story”?

a) Johnny.

b) Michael.

c) Andy.



8-¿Cuál de los siguientes personajes NO pertenece a “Los Simpson”?

a) Patty.

b) Moe.

c) Stewie.



9-¿Cómo se llama el papá de Simba en “El rey León”?

a) Timón.

b) Mufasa.

c) Cleo.



10-Según “El principito” “lo esencial es invisible a…”

a) Los humanos.

b) Los egoístas.

c) Los ojos.

RESPUESTAS

Mayoría de respuestas correctas: ¡Felicitaciones! Sos un gran experto en la materia. Tantas horas frente a la pantalla y los libros han dado resultado. Tu conocimiento es tan extenso que incluso conocés personajes y dibujitos que ni siquiera pertenecen a tu generación. Nunca pierdas ese niño que llevás adentro.



Mayoría de respuestas incorrectas: A no preocuparse que esto tiene una divertidísima solución. Sólo necesitás leer más cuentos, mirar más películas y pasar más tardes riéndote con los dibujitos. Aventurate y probá historias nuevas, que en la variedad está la diversión.



SOLUCIÓN

1C- 2C- 3C- 4B- 5B- 6A- 7C- 8C- 9B- 10C