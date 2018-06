El mundo de los sueños puede revelar las emociones y personalidad de una persona. Si bien no todos los días es posible acordarse con quién o qué se soñó, la información que queda grabada en la memoria es un rompecabezas del inconsciente que envía un mensaje. Descubre qué dicen tus sueños con este test.



1)- Tenés el mismo sueño unas ocho o nueve veces al año.



a- Verdadero.

b- Falso.



2)- Un estado de ánimo negativo debido a un sueño, permanece dentro tuyo durante varias horas.



a- Verdadero.

b- Falso.



3)- Tus sueños suelen ser agradables.



a- Verdadero.

b- Falso.



4)- Podés recordar lo que soñaste al menos dos veces a la semana.



a- Verdadero.

b- Falso.



5)- ¿Te despertás abruptamente durante la noche?



a- Verdadero.

b- Falso.



6)- Tus sueños son a color.



a- Verdadero.

b- Falso.



7)- A veces llegás a tener una mejor compresión de vos mismo a través de un sueño.



a- Verdadero.

b- Falso.



8)- Tenés pesadillas varias veces al año.



a- Verdadero.

b- Falso.



9)- ¿Te pasa seguido llorar o gritar durante un sueño?



a- Verdadero.

b- Falso.



10)- ¿Puede que tomes una decisión o soluciones a un problema, basándote en un sueño?



a- Verdadero.

b- Falso.



RESPUESTAS



Mayoría de respuestas a): Tus sueños son un poco perturbadores, pero no indican un problema especialmente grave. Tal vez tu mente está tratando de resolver un problema o estás preocupado con algún asunto que debés resolver al día siguiente. Por ejemplo, tener una pesadilla con números, Puede indicar que estás preocupado por una factura que debés pagar.



Mayoría de respuestas b): No hay nada de qué preocuparse. Tus respuestas revelan una expresión sana de los sueños, que se asemeja a la realidad y tu vida cotidiana. No parece haber problemas que queden dando vuelta en tu mente. Pero nunca està de màs llevar un diario que registre tus recuerdos de lo que sueñas.