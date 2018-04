Cuestiones que son tan sencillas de manejar para muchos, como ubicarse en el barrio, ponerse las medias del mismo color o recordar una cita, son tareas casi imposibles para aquellos adultos que parecen vivir en las nubes.



Una conducta que muchas veces es considerada con humor, puede convertirse en un problema más serio que afecta incluso las relaciones con los pares. Contestá las siguientes preguntas y despejá tus dudas.

1. ¿Cuántas veces al día “perdés” el celular?

a) Muchas, no las podés contar.

b) En general está siempre cerca de vos, puede que lo pierdas de vista alguna que otra vez.

c) Nunca.



2 ¿Es común que pases ratos largos buscando cosas que no sabés dónde dejaste?

a) Sí, todo el tiempo.

b) De vez en cuando.

c) Nunca, cada cosa tiene su lugar.



3. ¿Sos puntual?

a) Te suelen reprochar que llegás tarde a todos lados.

b) Lo normal, puede que alguna vez te retrases.

c) Por supuesto, si no, sería una falta de respeto.



4. ¿Podés recordar todas tus contraseñas?

a) Tenés que restablecerlas constantemente porque te las olvidás fácilmente.

b) Casi siempre.

c) Sí, una distinta para cada necesidad, con números y letras.



5. ¿Olvidaste alguna vez un cumpleaños importante?

a) Muchas veces, perdiste alguna amistad por ese motivo.

b) Puede que te hayas acordado a última hora, pero en general no.

c) Nunca, llevás registro de todas las fechas importantes.



6. ¿Cuánto tardás en responder los mensajes del celular?

a) Bastante. Tus allegados suelen enojarse porque no te pueden ubicar.

b) No tenés el teléfono encima siempre, pero en general respondés rápido.

c) Contestás enseguida. Te irrita la gente que demora.



7. ¿Pagás todas tus facturas a tiempo?

a) Cada tanto te cortan el celular por falta de pago. Son muchos los servicios que hay que recordar.

b) Casi siempre, a lo sumo un día después.

c) Siempre, los primeros días de cada mes..



8. ¿Cómo está tu memoria?

a- Mal, a veces ni recordás tu edad.

b- Bastante bien, un olvido de vez en cuando.

c- Excelente, realizás ejercicios para mantener activas las funciones del cerebro.

Resultados



Mayoría de respuestas A

Tu caso ya se ha convertido en un problema. Sos el colgado del grupo, de la familia y del trabajo. La gente se lo toma con gracia por momentos, pero ya saben que no pueden contar con vos para organizar una reunión o recordar la fecha de entrega de un trabajo. Sería bueno aprender ejercicios para fortalecer la memoria y llevar una agenda a todos lados.