En los inicios de una relación todo parece color de rosa. La otra persona puede parecer perfecta y hasta los detalles más molestos parecen no afectar esa imagen. Sin embargo, muchas veces la atracción física puede ocultar defectos que sólo se develan con el tiempo. Mucho antes de comenzar una relación seria, ya existen algunos signos que permiten evaluar si el otro es en verdad tan bueno como parece y si la pareja tendrá futuro. Atrevete a responder las siguientes preguntas para descubrir qué tipo de relación tenés.



1)- Cuando estás con tu pareja sentís que:



a) Podés mostrarte tal cual sos.

b) Debés cambiar algunos rasgos de tu personalidad para adaptarte al otro.

c) Dejás de hacer y decir lo que querés.



2)- ¿Cómo se lleva con tu familia y amigos?



a) Se lleva muy bien y ellos también lo quieren.

b) Aunque es diferente, busca relacionarse con ellos y adaptarse.

c) No siente interés en conocerlos ni en estar cerca suyo.



3)- Sentís que le podés contar:



a) Tus secretos más íntimos.

b) Cualquier anécdota por más vergonzosa que sea.

c) Sólo aquello que parezca interesante.



4)- Cuando planean una salida:



a) Eligen ir a los mismos lugares.

b) A los dos los sorprende y entusiasma aquello que propone el otro.

c) Les cuesta encontrar una actividad que les interese a los dos.



5)- Sus caricias son:



a) Cariñosas y divertidas.

b) Tiernas y delicadas.

c) Apasionadas.



6)- Cuando te enojás, él/ella:



a) Quiere hablar y solucionar el problema.

b) Te acaricia e intenta calmarte.

c) No hace nada y espera que se te pase.



7)- A la hora de pensar en las vacaciones o cualquier proyecto futuro:



a) Se divierten planeando actividades.

b) Cuesta elegir un solo proyecto.

c) Les es difícil encontrar el tiempo para hacer planes.



8)- ¿Cómo te trata cuando están juntos?



a) Como si fueras su mejor amiga.

b) Con romanticismo, pasión y amabilidad.

c) Como si fueras un amigo más.



9)- Se comunican y hablan de sus miedos y deseos:



a) Con fluidez y facilidad.

b) Cada día con un poco mas de apertura.

c) Con dificultad y con poca frecuencia.



10)- Sus celos son:



a) Medidos.

b) Irracionales y muy difíciles de tolerar.

c) No tiene celos.



RESPUESTAS



Mayoría de respuestas A: Entre ustedes hay una relación de amor mezclada con verdadera amistad. Se sienten muy cómodos juntos. Son el tipo de pareja cuyos miembros se apoyan mutuamente y están cerca el uno del otro, tanto en los momentos difíciles como en las etapas de felicidad. Quizás deberían reforzar el romanticismo teniendo pequeños detalles que despierten la pasión.



Mayoría de respuestas B: Ustedes disfrutan de una relación marcada por la fogosidad y el misterio. Saben que no son exactamente iguales, aunque comparten muchos rasgos, y eso es lo que más los atrae del otro. Se complementan de manera excelente, aunque en algunas ocasiones sus diferencias pueden ser motivo de diversas peleas. Disfruten de su pareja al máximo y vivan intensamente el tiempo que pasan juntos.



Mayoría de respuestas C: Ustedes todavía no se han definido. Necesitan acercarse y conocerse por más tiempo. Recordá que una relación no se mantiene con el esfuerzo y el deseo de una sola persona. Si de verdad sentís que vale la pena, intentá mejorar la comunicación entre los dos.