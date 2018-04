Hay personas que van por la vida juzgando a los demás, lo que hacen, lo que dicen, cómo se visten o con quién salen. Observar qué hace el otro es parte de la esencia del ser humano, pero la crítica constante hacia las personas puede que tenga su origen en inseguridades propias no resueltas. Realizá este test para descubrir si te estás transformando en un criticón.

1. Fuiste a un casamiento de un compañero del trabajo y la fiesta fue muy mala. Vos...

a) Comentás con todo el mundo lo fríos que estaban los platos de comida y lo mala que era la música.

b) Si alguien saca el tema das tu opinión, pero de lo contrario no decís nada.

c) No querés quedar mal con los novios y elogiás los centros de mesa.

2. Tenés una cita el fin de semana con una persona que no cumple con tus estrictos parámetros de lo que significa ser exitoso. Cuando te preguntan sobre él/ella, tu opinión es:

a) Que es un fracasado, imposible que la cita vaya bien con una persona que no respetás.

b) Es cierto que no es tu arquetipo ideal, pero puede que te sorprenda.

c) Vos también te sentís un fracaso, así que se van a entender bien

3. Llega un nuevo compañero al trabajo, ¿cuál es tu primera reacción?

a) Por cómo saluda y se viste ya te da mala espina, seguro es conflictivo.

b) Aunque te cuesta llevarte bien con la gente nueva, le das el beneficio de la duda.

c) Te presentás, le ofrecés un tour por la oficina y lo invitás a tomar un café a la salida.

4. ¿Cuál de estas situaciones te parece peor?

a) Caerte delante de la persona que querés conquistar.

b) Llegar al trabajo y darte cuenta de que tenés la camisa al revés.

c) Que tengas que usar aparatos.

5. Se realiza un evento familiar y cada uno lleva algo de comer, vos llevás un postre y tu suegra se aparece con algo dulce también. ¿Cómo reaccionás?

a) Sabiendo cómo cocina, no tenés nada de qué preocuparte, el tuyo será el más elogiado.

b) Mientras no haya hecho el mismo, no hay problema.

c) Te da lo mismo, mejor que sobre y no que falte.

6. Un amigo/a se compra el mismo jean que vos. ¿Qué pensás?

a) Que es un copión, pero con sus kilos de más seguro le queda mal.

b) Esperás que al menos tenga la decencia de no usarlo el mismo día que vos.

c) No pasa nada, fuiste vos quien le recomendó ir a ese local.

7. Tu enemiga/o número uno se cae vergonzosamente enfrente de vos, ¿qué hacés?

a) Te reís bien fuerte y sacás una foto para que todo el mundo la vea luego.

b) No podés evitar reírte pero te da un poco de pena.

c) La ayudás a levantarse y le pedís disculpas por no haber podido evitar su caída

Resultados

Mayoría de respuestas A

Creés estar por encima de la gente pero esa actitud arrogante, sin dudas, trae problemas. Las personas que se la pasan criticando a los demás por motivos superficiales o sin conocerlos realmente, suelen ser muy inseguras. No dejes que las críticas se conviertan en costumbre.

Mayoría de respuestas B

No vivís pendiente de lo que hacen o visten los demás. Pero puede que, al reunirte entre amigos, alguna crítica hacia un ex se haga presente. No es para preocuparse, tampoco se puede ir por la vida elogiando a todo el mundo.

Mayoría de respuestas C

La crítica entre pares te produce tristeza. No te interesa juzgar a los demás por sus acciones y mucho menos si la crítica es dirigida hacia vos. Eso habla bien de tu persona pero, al no prestar atención a ese tipo de comentarios, puede que te lleves alguna que otra sorpresa de quien menos lo esperes.