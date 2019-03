Por Jorge Fernández Gentile

El fenómeno de las apariciones de espíritus fantasmales, que son filmados por cámaras de seguridad que no están para estos "menesteres", es un hecho consumado que se repite sin solución de continuidad a lo largo y ancho del planeta, ya sea en Bangkok, Damasco, Nueva York, Villa Fiorito o Manchester. O sea, ya no es cuestión de fe o de actos religiosos. Esas energías concentradas, vaya a saber desde cuándo, sorprenden con sus apariciones en imágenes mudas, que no están para eso, pero que terminan dejando mudos a quienes las observan y se sorprenden y extrañan al ver sombras o formas corpóreas por el rabillo del ojo, solo para que desaparezcan en el momento menos pensado. Y ya no importa demasiado si quien está mirando a través de una lente es una persona temerosa o no, si tiene pruritos o vive despreocupadamente, si su fe es de una u otra creencia religiosa.

Todo queda resumido en imágenes, y a todos, propios y extraños, los deja con la sensación de inquietud, que va más allá de si se tiene o no miedo a una experiencia tan paranormal. Porque la pregunta queda siempre flotando: ¿Qué es lo que realmente se llega a ver? Porque la corporización de entidades que parecen habitan otros planos está más allá de si son reales o un efecto visual. Cuando un video es analizado en forma muy detallada y no se hallan trucos a la vista, la incógnita se agranda, y lo inexplicable deja la sensación de que aún es mucho lo que deberíamos conocer, pero es un acertijo por resolver. Mucho de eso pasa al observarse el video que publicó una inglesa de Lincolnshire, a partir de un video tomado por una empresa de seguridad privada que se hizo en el jardín de su casa.

El relato

Amanda Papadopoulos, de 39 años, se encontraba en su hogar junto a sus dos hijos, de 4 y 6 años respectivamente, cuando alcanzó a observar por primera vez una extraña figura que parecía trasladarse como si fuera flotando por el jardín de su casa en Eagle, en el condado inglés de Lincolnshire.

Fue entonces cuando su marido Paul, seis años mayor que ella, y que se encontraba en su actual trabajo, recibió una notificación de la empresa de seguridad “Nest” en el que se lo alertaba de que “algo” había sido grabado por la cámara instalada en el jardín.

Amanda, quien se desempeña como secretaria en una oficina, recién pudo mirar las imágenes en su computadora el pasado martes 26 de marzo, y quedó estupefacta al ver la aparición de una entidad fantasmal dando vueltas y moviéndose como si fuera en una hamaca con las sogas del tendedero, antes de desaparecer sin dejar ni rastro sobre el techo del edificio, que tiene 117 años de antigüedad, ya que en su fachada indica que se contruyó en 1903.

“No todos los días ves algo así en la televisión”, explicó la mujer al diario inglés The Sun. “Yo pedía para mis adentros Oh, Dios mío, déjame ver eso otra vez, pero en realidad no quiero verlo demasiado. Mi marido cree que es fantástico, pero yo me siento un poco asustada”.

Un ser curioso

Como se puede ver en las imágenes, la extraña presencia parece tener pies y es, como casi todos, etéreo, casi transparente. Me moviliza rápido por el jardín y luego pasa por una especie de cobertizo, para desaparecer repentinamente, solo para reaparecer en la puerta trasera de la vivienda, de pie contra la puerta antes de desaparecer de la visión de la cámara.

Esta no es la primera vez que la familia ha vivido actividad paranormal allí. Amanda y Paul, director de una empresa, indicaron que otras veces han escuchado soldados desfilando y se han despertado por el sonido de niños riendo. El día que ocurrió la filmación, bajaron al piso inferior para ver a sus hijos, y ambos estaban profundamente dormidos, por lo que Amanda está convencida de que todos estos incidentes están relacionados entre sí.

“Mi hija pasó por un período de despertar en la noche y fue más o menos al mismo tiempo”, continuó explicando Amanda. “Ella se despertó alrededor de la una de la madrugada y el video corresponde entre las 23 y la 1.20 de la madrugada”.

Para destacar

Esta familia se mudó en octubre del pasado año al antiguo pueblo de Eagle, un sitio emparentado con los Caballeros Templarios. Y al parecer su casa era una antigua capilla, construida a fines del siglo XIX, y una escuela victoriana, construida en 1903, lo que ha llevado a Amanda a creer que el fantasma puede ser el de un niño o el de un caballero templario. Pero de lo que sí está segura es de que la mudanza de su familia pudo haber enfadado al fantasma por las reformas que se hicieron en la casa, aunque también hay la posibilidad de que el fantasma del niño esté visitando a sus hijos.

¿Qué pudo ser?

Habitualmente los avistamientos de espectros fantasmales se relacionan directamente o no con personas fallecidas, alguien conocido o incluso un miembro de la familia. Aunque muchos otros tienen que ver con la historia del sitio o de un cementerio antiguo que pudo llegar a quedar por la zona. Estos fantasmas pueden ser benévolos o no, pero pueden aparecer de diversas maneras. Algunos son conscientes de que se hacen visibles; pueden hablar o hacer ruidos, tirar cosas, e inclusive emitir los más variados aromas, para de alguna manera hacerse notar.

Los expertos en la investigación paranormal afirman que este tipo de fantasma conserva su personalidad de cuando estaban vivos e incluso pueden llegar a sentir emociones.

En cambio, los escépticos sugieren que las posibles explicaciones de una presencia fantasmal incluyen la actividad atmosférica o geomagnética y las sensaciones y estados de conciencia alterados inducidos por los cambios en la química cerebral provocados por el estrés, la falta de oxígeno, la estimulación monótona o la acumulación de hormonas. ¿Pero que ocurre cuando el avistamiento es grabado en video? Tal vez la respuesta a esta pregunta la tenga una familia inglesa, la cual ha grabado lo que parece ser el fantasma de un niño corriendo por el jardín de su casa.