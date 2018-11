Palabra calificada

LA OPINIÓN DE UN ESPECIALISTA

EL CASO QUE CONMOVIÓ A LOS EE.UU.

paranormales@cronica.com.ares la leyenda urbana más prevaleciente de la actualidad. Surgió hace aproximadamente una década en un foro de retoques digitales, donde un usuario subió dos fotos que alcanzaron una repercusión que resultó sencillamente inexplicable. Porque si bien forma parte de la ficción, fue tan grande su fluidez que buena parte de la sociedad ya cree en su verdadera existencia. Sin ir más lejos, en 2014 se registró un caso, en Estados Unidos, que convulsionó al mundo entero cuando dos chicas, en honor a este ser imaginario, intentaron asesinar a una tercera en cuestión (ver tema aparte). Y con la llegada de más tecnología, y de más redes, también su figura creció en YouTube, pero también en algunos videojuegos, en libros, hasta llegar a la pantalla grande.Aunque existen diferentes adaptaciones, este personaje mitológico tiene una figura física "oficial". Es un tipo muy delgado y alto, de aproximadamente dos metros; se viste de traje y utiliza corbata; no tiene rostro y no posee ojos, por lo que realmente se desconoce a quién está mirando; tiene tentáculos por su espalda. En ese contexto, en la Argentina, una de las personas que más conocimientos tiene sobre este personaje es, escritor y guionista de TV que recientemente publicó el libro "Slenderman, realidad y ficción de los Creepypasta", y que dialogó conpara profundizar el tema.Arandojo abre el juego y no duda en remarcar: "El caso tuvo una resonancia internacional en 2014 por la noticia de intento de asesinato de dos niñas hacia una tercera. Hasta ese momento, Slenderman estaba vinculado solamente a los foros de Internet. Nació en un foro de retoques digitales, pero empezó a tener vida. A partir de Creepypastas (historias de terror con la intención de inquietar al lector) empezó a tener más altura. Pero no deja de ser un mito que empezó en 2009 y creció de manera desmedida. En realidad es un monstruo autóctono. Hay una especie de universo de personajes macabros. Cuando era chico recuerdo que estabay pensábamos si podía aparecérsenos en verdad. Algo así pasa con Slenderman, que hace pensar que podría alcanzarte. Slerderman lee tu mente, si pensás en él te conectás directamente. Siempre te está vigilando, una vez que pensás en él, entonces establecés un lazo psíquico y se puede manifestar con vos".Los dichos de Arandojo arrojan luz al tema. Y cuenta cómo adoptó la sociedad a los sucesos paranormales, haciendo un paralelismo entre las personas de nuestro país con el resto del globo terráqueo. "Lo paranormal es inherente a la condición humana. Todo lo que no tiene explicación científica tiene un lado religioso, espiritual o sobrenatural. Cuando no se puede explicar algo se le deja la puerta abierta al mito. Es bastante la gente que cree, un 30 o 40 por ciento consume este material. Creo que un gran porcentaje de la población cree en la existencia de Slenderman, a pesar de haber salido de un concurso de retoques. De todos modos hay que separar la sociedad Argentina con la norteamericana. Ellos tienen más creencias en otros monstruos. En argentina la vinculación con esas cosas es más joven. Acá se cree en OVNIS o la vida después de la muerte pero no mucho más. Internet, de todas maneras, le dio acceso a esta información. Permite que lo viral ahora sea más instantáneo. Slenderman es viral por este motivo también".Existen muchos medios que difundieron y aún hablan de Slenderman. Este "ser" se hizo famoso a través de Internet y llegó al mundo de los videojuegos, considerando que en el Minecraft aparece el llamado Enderman, personaje que aterroriza a los jugadores y en caso de encontrarlo prácticamente es sinónimo de una muerte segura. También aparece en la pantalla grande: este año Marvel sacó un filme que en la actualidad puede verse en el cine, con muy buena repercusión. A su vez, Arandojo escribió el antes citado libro, que no sólo puede leerse en nuestro país, sino que además sacó una extensión en España, donde la sociedad asumió como algo habitual el hecho de leer sobre este tipo de casos. Al momento de de hacer una crítica sobre el filme, Arandojo expresó: "Es la primera película oficial, pero en realidad, la historia es distinta de como estuvo narrada. Son unas chicas que están buscando la veracidad, pero se esperaba que se hiciera una adaptación del caso del 2014, y se escapa de lo que en verdad sucedió". En cambio, el escritor opina diferente cuando habla sobre un documental que estrenó HBO, titulado "Cuidado con Slendeman" que sí habla del caso. Arandojo cree que "la película es comercial y sólo está inspirada en Slenderman, pero el director se quedó a mitad de camino. En el trailer mostró niveles de violencia muy altos, pero las familias de las chicas pegaron el grito en el cielo por temor de qué pasaría a nivel social, no querían que existieran réplicas, entonces frenaron un poco". Sobre su libro, "Slenderman, realidad y ficción de los Creepypasta", el autor contó en qué se inspiró para su obra literaria: "Lo lancé en marzo, cuando aún no estaba estrenada la película. Cuando lo editamos en España sí. El filme tiene una especie de desprendimiento, pero no logró mostrar todo, hubo mucha censura. El libro, en cambio, tiene un público abierto. Surgió después del tema del 2014. Guardé investigaciones y recuadros de diarios. Fui juntando información en estos cuatro años. Cuando salió la primera película semioficial (es independiente) la vi y estaba atento al crecimiento de Slenderman. Empecé a escribir capítulos de forma cronológica y organizada. Esperé algunos años para que tomara mayor dimensión y cuando surgió la película entendí que era el momento".Desde hace unos años, Internet está al alcance de los más chicos, que muchas veces protagonizan locuras que bien pueden llegar a convulsionar al mundo entero. Un claro ejemplo se vivió en 2014, cuando dos niñas de once años apuñalaron 19 veces a su compañera de escuela, conocida como, en un bosque en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Luego del fatídico ataque, los oficiales encontraron el cuerpo malherido de Bella, quien después de ser salvada por "una ciclista" señaló a sus dos amigas,, como las culpables del ataque. Apresadas, y luego de varios interrogatorios, las jóvenes que habían perpetrado el violento hecho respondieron que atacaron a su compañera de la escuela porque querían convertirse en las aliadas de Slenderman. Por el sistema de leyes de los Estados Unidos, Geyser y Weier fueron juzgadas como adultas y fueron condenadas mientras esperaron la sanción, que salió recién en febrero: 25 años de internación en un hospital psiquiátrico en cada uno de los casos. Con respecto a este hecho puntual, Arandojo opinó que "fue durísimo el juicio. Hay videos de las chicas llorando. El juez determinó que él no puede desconocer que casi se mata a una persona. De hecho la víctima quedó tan marcada por las puñaladas que usa ropa abultada para tapar el cuerpo. Le da pudor mostrar el cuello por la cantidad de cicatrices. La madre cuenta que duerme con un par de tijeras bajo la almohada por si la vuelven a atacar. Las secuelas fueron muy graves a nivel psiquiátrico". Arandojo agregó que "no fue un caso aislado. De hecho hubo una réplica a los pocos meses. Fue un indicio de que el tema está instalado y va a aumentar. Momo y Ballena azul (otros dos 'personajes') no están lejos. Los dos casos que se cree que son de Momo pasaron acá. Internet no tiene fronteras. Vos estás en todos lados al mismo tiempo, donde vos quieras estar. Existen algunos casos en los que se detecta un suicidio y queda ahí, pero posiblemente si se afina el lápiz y se investiga más, podría tratarse de chicos que le rinden tributos a estos juegos o personajes. Lamentablemente seguirán ocurriendo".