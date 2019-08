Semana bastante productiva fue la precedente para la inmensa mayoría de los seguidores de este “suple”. Sobre todo para los que confiaron en el Cronicazo, el máximo exponente por lejos a la hora de datear.



Es que la popular guía concretó un espectacular triplete mediante el 15, una niña que resultó más que bonita ya que su ubicación al tope de las distintas pizarras les permitió a los apostadores hacerse de muy buen efectivo, tan escaso hoy en día.



El ambo arrancó la serie el martes en la Nocturna de Ciudad; la siguió el jueves en la santafesina de la tarde, y la cerró el sábado nuevamente en Santa Fe pero bien temprano, en la Primera nomás, con las mismas tres cifras del penúltimo sorteo: 215.



Así los lectores y fieles adherentes del Cronicazo hicieron muy buenas diferencias, esencialmente para cubrir los gastos por venir en este mes, léase Día del Niño y el asadito del próximo domingo, día de las elecciones a nivel nacional. ¡Con Crónica todo es posible!



Siempre hay más



Pero no fue la única guía que deparó alegrías, porque el Salvador también informó certeramente por triplicado. Fue con el 44, el lugar al que van muchos menos de los que deberían ir. Bromas aparte, la cárcel arrancó la semana el lunes con un doblete en las Matutinas de Santa Fe y Montevideo, culminando su efectividad en la noche del miércoles al copar el tablero de Mendoza.



También "Los Sueños" sugirieron un número que se destacó en forma. Fue el 51 (el serrucho), que dio lindo triplete de la siguiente forma: martes Matutina de Montevideo; miércoles Vespertina de Córdoba, y jueves Nocturna nuevamente en la vecina orilla. Cabe destacar que también aportó su recomendado 71 (el excremento), que vino el viernes en Matutina de Uruguay.



Un escalón más abajo se ubicó Los Posibles. Con el 53 (el barco), la mano vino por duplicado (jueves Nocturna en Ciudad y sábado Nocturna en Mendoza); en tanto el 32 (el dinero) se coronó el lunes en la Vespertina de Ciudad.



Aporte interminable



Pero la cosecha no terminó ahí. Todo lo contrario. Con sendos impactos contribuyeron a engordar aún más las billeteras La Onda con el 29 (lunes Nocturna en Provincia); La Posta mediante el 03 (jueves Primera de Ciudad); el 90 de Me Juego (martes Primera bonaerense), y El Suplente gracias al 86 (lunes Primera cordobesa).