Las misiones espaciales son, por desgracia, tan fascinantes como caras. Nada que haya creado el ser humano pasa de la exosfera porque sí y siempre hay una meta científica, pero el caso es que cada una de estas misiones tiene un alto costo y las agencias espaciales cada vez ajustan más los presupuestos llegándose a cancelar misiones.



En la guerra por conquistar el espacio Estados Unidos y Rusia pelean mano a mano, y recientemente trascendió que el país estadounidense podría sacarle cierta ventaja al europeo. ¿El motivo? Donald Trump aseguró que quiere poner un astronauta en Marte a fines de 2020 o en 2024.

En 2017 Peggy Whitson rompió el récord de la mayor cantidad de días en el espacio por un astronauta de la NASA. El día en el que alcanzó ese registro recibió una videollamada de la Casa Blanca, donde el propio Trump le contó cuál era su idea. Un nuevo libro sobre la Casa Blanca de Trump, llamado “Team of Viper”, revela mucho más sobre esos comentarios.



Esto se debe a que el presidente norteamericano sugirió otorgar a la NASA fondos ilimitados para realizar una exitosa misión marciana tripulada para 2020. El libro está escrito por Cliff Sims, ex director de la Estrategia de Mensajes de la Casa Blanca. Sims describe el evento que precedió a la conversación con Whitson, centrándose en particular en la conversación entre Trump y Robert Lightfoot Jr., quien en ese momento era el administrador en funciones de la NASA.

Trump preguntó cuál era el plan de la NASA para Marte y Lightfoot explicó que en el proyecto de ley que firmó Trump hacía previsiones para una misión robótica en 2020 y luego una humana durante la década de 2030. Según Sims, Trump preguntó: “¿Existe alguna forma de que podamos hacerlo al final de mi primer mandato?”.



Esto condujo a intercambios incómodos, según el autor del libro, con Lightfoot explicando qué tan complicado es ir a otro planeta en realidad. Y fue entonces cuando Trump hizo su propuesta: darle todo el dinero que sea necesario, elevando el presupuesto de la NASA hasta el cielo, aunque aún así le dijeron que posiblemente no sea alcanzable.

La distancia promedio entre la Tierra y Marte es de 225 millones de kilómetros (140 millones de millas) de distancia. Esto es más de 590 veces más de lo que cualquier humano fue antes. Se espera que el viaje dure dos años en total, la mayoría de los cuales se gastarán en el espacio profundo sin protección contra los rayos cósmicos y, probablemente, no será una forma de ayudar a los astronautas si algo sale mal.