Desarrollar un negocio nuevo no es tarea fácil, pero tampoco imposible, aunque es importante armar un equipo con personas capacitadas en diferentes áreas que lo acompañen en su labor diaria, tener un socio de trabajo o capitalista que crea tanto como usted en el emprendimiento y “lanzarse a la ola, nadar contra la corriente y ser constante”.

Es importante rodearse de gente que esté en la misma situación, aprender, replantear en el camino y adaptarse, eso es clave para crecer y progresar. Para aquellos que busquen que su emprendimiento tenga éxito, estos son algunos consejos:

•Es clave plantearse objetivos alcanzables y realizar las preguntas correctas acerca de lo que desea lograr con su negocio. No tome atajos, debe hacer las cosas con prudencia, darles tiempo a las situaciones para resolverlas de una manera eficiente. Algo que no debe perder de vista es conocer a la perfección la razón por la cual uno está invirtiendo en ese proyecto, tener una idea clara de lo que se quiere. No todo pasa por un golpe de suerte.

•Analizar fortalezas, oportunidades, carencias y puntos a mejorar en el mercado donde se desarrolla. Establecer metas tangibles, conocer a los consumidores, sus necesidades y nunca subestimar a las competencias. Resaltar sus atributos diferenciadores será esencial para marcar su diferencial.

•Su marca debe tener una personalidad única, ya que la imagen que transmita será la puerta de entrada a la industria, que sin importar el rubro será un desafío y estará rodeada de exigencias. Debe ser coherente con lo que dice, con lo que hace y lo que vende para lograr posicionarse en la mente de las personas de una manera positiva.

•El marketing de las emociones es una tendencia que ha adquirido mayor fuerza en el último tiempo. Puede ayudarlo a llegar al público deseado por medio de emociones que genera a través de estrategias comunicacionales, involucrándose con él. Generar empatía, confianza y una buena reputación le dará como resultado clientes contentos y satisfechos.

•Su equipo de trabajo debe estar motivado y comprometido con sus tareas. Inspirar un sentido de pertenencia en los empleados hará que el desarrollo de sus actividades dé mejores resultados. La comunicación debe ser fluida y transparente. La delegación de tareas, organización y distribución de responsabilidades son pasos necesarios para el buen funcionamiento de su negocio.

•Prestar atención a los canales de comunicación y más a aquellos que son online como sitios web, redes sociales, etc. Los consumidores modernos están híper conectados dado el cambio social causado por los avances tecnológicos, por lo cual es sumamente importante estar actualizados, en comunicación permanente y buscar siempre ir más allá, superarse, crear alternativas y proyectos novedosos detectando oportunidades.

Algunos tips

Existen algunos tips para encarar un emprendimiento:

1) Percibir la oportunidad: al descubrirla, el emprendedor genera una idea para aprovecharla. No es necesario que invente algo nuevo para conquistar un mercado. Alcanza con dar respuesta a una necesidad en un rubro mal explotado o lanzar un producto que complemente otro ya impuesto. Luego, hace falta encontrar la motivación y capacidad para hacer que esa idea en bruto sea viable.

2) Cuestionar la idea: debe superar una serie de filtros que permitan determinar si realmente existe una idea más fuerte. Ese proceso debe incluir el cuestionamiento para determinar si el proyecto es satisfaciendo una necesidad del mercado y si es rentable.

3) Hacer análisis económico y financiero: así se identificarán los ingresos y costos para obtener la rentabilidad del proyecto. Y a través de un análisis financiero se determinarán las necesidades de inversión de capital, y el tiempo en que se espera recuperar dicha inversión.