Leo Schwarz

Otro cuadro "Paranormal" fue pintado en 1972.

En el imaginario popular, los fantasmas tienen sus lugares predilectos: mansiones o cementerios, sitios donde suelen merodear como si se encontrasen en su hábitat natural. Sin embargo, aparecen algunas historias que permiten desestimar esa apreciación inicial y nos hace pensar que una entidad puede estar en cualquier ámbito u objeto.



Esto se debe a que una vez que se aferran a algo, es casi imposible desprenderse de su presencia. Lógicamente, los especialistas en fenómenos paranormales creen que tiene que ver con que esos fantasmas que se mueven en otros planos se alimentan de emociones y energía negativa. En ese sentido, en las últimas horas trascendió una historia impactante, en la que una pintura (así como leyeron) es la damnificada.



No cualquiera lo tiene



Un alto porcentaje de la población mundial sueña con tener una pintura para lucir en su hogar, a tal punto que para obtenerla es necesario realizar una importante erogación de dólares. Muchos “verdes”... Pero es importante aclarar que, aunque muchas obras pictóricas puedan parecer inofensivas, son suficientemente intensas como para hacer propagar el miedo y causar daño a quienes se atreven a acercarse lo suficiente.



¿A qué se debe esta introducción? Un usuario de la casa de subastas online Trade Me quiere deshacerse de una obra de arte embrujada después de presenciar una serie de actividades inexplicables que se produjeron en el interior de su casa. La pintura en cuestión se llama “Soul Bowl” y fue comprada en una tienda de antigüedades de Pauanui, Nueva Zelanda, pero el propietario de la obra de arte cree que “algo entró en la casa con eso”. Al parecer, la obra fue pintada por un artista local, y fue adquirida por el vendedor durante sus vacaciones, a fines del año pasado.



Actividad inesperada

Toda la incertidumbre se inició una noche después de comprar la pintura, cuando se cayó de la pared, aunque estaba perfectamente sujeta. A partir de ese momento, comenzó la verdadera pesadilla que hasta el momento no ha tenido un final.



Tal es así que en un momento en que nadie estaba en la casa vieron desde la calle cómo la silueta oscura de un hombre que cruzaba la habitación se reflejaba en las ventanas.



Días después se vivió otro momento tenso. Fue cuando el dueño de casa miró por la ventana y observó que su propia sombra había aparecido de forma terrible bajo el ventanal, como si se tratase de otra persona. Su esposa en ese momento dormía tranquilamente a su lado, por lo que era imposible encontrar un testigo que chequeara semejante problemática.



Sale a la venta



Después de ese hecho terrorífico que vivió, el propietario decidió no convivir más con la pintura en la misma casa y la puso a la venta en el portal de subastas online neozelandés Trade Me. Aún así y debido al enorme susto que se llevó, hizo la advertencia a los futuros compradores sobre la naturaleza anormal de la obra de arte y recomendó comprarla a todos aquellos que estén interesados en los fenómenos paranormales.



En tanto el vendedor si bien indica que es un escéptico en todo lo relacionado con lo paranormal, de todas maneras no puede explicar la presencia de las sombras y cómo es posible que la pintura se cayera de la pared al estar muy bien sujetada. Asimismo, en el aviso se explica que no querían destruirlo o tirarlo, para así no tener más problemas.



No es la primera vez

La obra de arte que genera temor y mucho misterio en Nueva Zelanda no fue la primera que causó furor por generar situaciones paranormales. Hace más de cuatro décadas, más precisamente en 1972, un artista de California, William Stoneham, pintó un óleo que representa a un niño parado junto a una muñeca delante de una puerta de vidrio, detrás de la cual se ven algunas manos apoyadas. Vale remarcar que no fue una obra atractiva por su belleza, pero también es necesario dejar en claro que se convirtió en inquietante.



Los numerosos pares de manos en los vidrios, las cuencas vacías en los ojos de la muñeca y la expresión del niño parecen directamente extraídos de la peor pesadilla posible. La obra, llamada “The hands resist him” (“Las manos se le resisten” o “Es resistente a las manos”), fue comprada por el actor John Marley. Ante la muerte del hombre que trabajó en la famosa película “El padrino”, el cuadro terminó tirado en la trastienda de una vieja cervecería de California, donde fue encontrado por una pareja.



Después de quedarse con la pintura durante cierto tiempo, el matrimonio decidió venderlo. ¿El motivo? “Nuestra hija de cuatro años una noche nos pidió dormir con nosotros porque dijo que estaba muy asustada. Contó que los niños del cuadro se estaban peleando y que se metían a su habitación por las noches. Mi esposo, alarmado, instaló unos sensores de detección de movimientos.



Al cabo de tres noches captó una imagen borrosa donde puede verse al niño tratando de salir del marco del cuadro, amenazado por una especie de arma que la muñeca apunta contra él”, explicó una de las ex propietarias de la obra.