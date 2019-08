Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

Los tiempos que hoy vivimos hacen que los chicos se vayan temprano de la casa de sus padres, ya sea para convivir con otro u otros pares, o por el simple hecho de independizarse. Aunque la vida del solitario no es simple, a pesar de la mezcla de emoción y responsabilidad. Es por eso que, en ese contexto, hay una decena de consejos para ordenarse y pasarla de la mejor manera tras “dejar el nido” paterno e irse a vivir solos. Una aventura por demás posible, pero a la que muchos no están del todo preparados.



A considerar

Son muchos los factores que se deben considerar, pero lo importante es prepararse, tomar conciencia y dar el paso. Estos son los diez consejos que todo joven deberá evaluar muy bien.

1) No tener miedo: Una de las mayores diferencias entre vivir solo y vivir con otros, suele ser el factor miedo. Para ello, hay que asegurarse de cerrar la puerta con llave, porque no va a haber nadie más que chequee, y de que la ayuda, si la necesita, no esté tan lejos.

2) Buscar algo de seguridad adicional: No tenés que asustarte con cada crujido en tu departamento, pero sí tomar medidas adicionales para asegurarte de que no tendrás problemas. Cuando estés buscando opciones para alquilar, hay que ir tras esas que cuenten con características de seguridad adicionales, como complejos cerrados, puertas de seguridad exteriores, cerraduras de seguridad o cadenas de puertas interiores. Con algunas de estas medidas de seguridad en tu lugar te vas a sentir aún más seguro.

3) Resistir la urgencia de ser un desorden: Si sos muy organizado, entonces es posible que desees mantener tu departamento impecable y limpio. Y si no es así, las cosas pueden salirse de control rápidamente. Lo ideal es siempre disfrutar de ser tu más verdadero y desordenado ser, recordando siempre sacar la aspiradora de vez en cuando. Un departamento limpio se siente grande, y estarás contento de volver a casa.

4) Practicá confiar en vos mismo: Si no estás acostumbrado a pasar tiempo solo, la soledad puede ser un poco enloquecedora. Sin un compañero al que encontrar en casa y con quien desahogarse después de haber tenido un mal día, es imperativo que realmente te agrade estar solo y poseas mecanismos de afrontamiento saludables cuando estás con el ánimo caído. Puede parecer complicado acostumbrarse al principio, pero será más fácil con el correr de los días; además, esta sensación de autosuficiencia es una buena señal para la soledad.

5) Acordarte de salir: Puede ser fácil sentirte cómodo en la soledad, y entonces salir muy poco. Pero hagas lo que hagas, no caigas en este estilo de vida, casi siempre encerrado. Evitá convertirte en un ser muy uraño, y acomplejado al salir o recibir invitados. Eso podría solucionar con ir a practicar algún deporte un par de veces por semana. Averiguá qué te puede sacar de la casa de vez en cuando y buscá comprometerte con cumplirlo.

La convivencia

6) Ser amable con sus vecinos: Ser amable con los vecinos y el encargado del edificio es muy importante para la seguridad, ya que pueden cuidarte o estar atento a tu departamento mientras viajás, así como con tu salud mental también. Cuando salgas, asegurate de tener nombres y números de teléfono de las personas, cuando sea posible. Si tenés una pileta comunitaria, andá un rato los fines de semana, cuando es probable que las personas salgan; o si tenés un perro, sacalo a pasear y presentate con los otros dueños de mascotas. En poco tiempo vas a conocer a algún vecino simpático que te pueda dar una mano en caso de una emergencia.

7) Tener a mano algunos números de emergencia: Tras el punto anterior, hay que seguir con este, que no es una cuestión menor. Porque no vas a querer estar buscando el número de algún plomero, o buscar en tu lista de contactos una vez que se haya cortado la electricidad de tu casa. Para esto, el consejo es que tengas una lista de contactos de emergencia cerca. Normalmente los dueños o los encargados de edificios tienen contactos de confianza, así que podrías pedírselos. De esa manera, podés ahorrarte el estrés y asegurarte de que los problemas se resuelvan lo antes posible.

8) Volverse loco con la decoración: La decoración es una de las cosas más emocionantes de tener tu propio lugar. Y es aún más emocionante cuando alcanzás todo lo que planeaste. Así que empezá a soñar con la decoración ideal y planeá cómo vas a decorar cada habitación. Realmente puede hacer que la experiencia de vivir solo sea mucho más impresionante.

9) Aprender algunas habilidades prácticas: Siempre se puede llamar a un padre en un ataque de pánico por una pérdida en la pileta de la cocina o pedirle que venga a arreglar la estufa. Pero vivir solo puede ser la oportunidad perfecta para aprender a hacer estas cosas por vos mismo. Probá y luego disfrutá de esa autoconfianza.

10) Recordar hacer las compras para uno: Si estás acostumbrado a vivir con mucha gente, es posible que te hayas habituado a realizar grandes compras si vas al supermercado: cajas gigantes, kilos o bolsas enormes. Pero cuando vivís solo, las grandes cantidades de alimentos por lo general terminan yendo mal, ya que es imposible comerlos todos por tu cuenta. Así que lo más importante es empezar a modificar la lista de compras; adquirir menos y tener a mano alimentos en lata, no perecederos. De esa manera, siempre vas a tener algo para comer, pero nada se va a desperdiciar.