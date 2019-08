Por Jorge Fernández Gentile

Está visto que los casos de reencarnación son, en muchos sentidos, impactantes, atrayentes y, a la vez, infinitamente intrigantes. Es que no resulta fácil de comprender que alguien que perdió la vida, generalmente de forma trágica, "reaparezca" a partir de su personalidad en otro ser, distante, para nada asociado a aquella persona fallecida. Y si, además, ese alma retorna a la vida en otro cuerpo, totalmente diferente, muchas veces en un niño, las dudas estallan entre quienes no creen que este raro fenómeno es parte de historias que, por alguna razón, se entrecruzan en medio de la vida y la muerte.



En estas páginas ya hemos contado más de un caso conmovedor, con pruebas concluyentes. Empero, cuando además entre los "personajes" de este tipo de hechos aparece alguien conocido mundialmente, la cuestión se potencia y mucho. Cómo explicar de otra manera que un pequeño australiano de apenas 4 años cuente cosas por demás verosímiles de la mismísima Lady Di.



Hasta el punto de que muchos ya imaginan que este niño, que pareciera conocer increíbles secretos de una de las personalidades más famosas, como era la princesa Diana, podría develar varias verdades no reveladas.



Sorpresa y media



Una historia increíble se conoció en las últimas semanas, cuando un famoso presentador de Australia, David Campbell, llegó a los titulares mundiales después de que reveló que su hijo Billy, de solamente 4 años, da toda la talla como para ser la "reencarnación" de la fallecida Princesa Diana.



Como se ha comprobado en otros casos de reencarnaciones, David Campbell les contó a diferentes medios británicos y australianos que tanto él como su esposa, Lisa, han comprobado que el pequeño Billy da respuestas sorprendentes cuando se lo inquiere con respecto a hechos relacionados directamente con Diana, ya que dice que ha sido ella misma en el pasado, sin importarle siquiera que ser varón y que estemos hablando de una princesa.



Asimismo, el conductor dijo que todo empezó cuando Billy tenía apenas 2 añitos y alguien le regaló a su esposa Lisa una tarjeta que tenía una fotografía de Lady Di. De inmediato el pequeño señaló la foto y exclamó: "¡Mirá! Soy yo cuando era una princesa". Desde entonces ya han pasado más de 10 meses y sigue insistiendo en que ha sido Diana, e incluso mencionó a los "hijos" que tenía "como princesa".



Primeras pruebas



Tras esas revelaciones y para sacarse las dudas, David indicó que junto a su mujer le han realizado una serie de testeos de difícil comprensión, pero Billy los superó holgadamente. Por ejemplo, le mostraron fotografías de algunos castillos y le preguntaron textualmente: "¿Cuál de estos fue tu Castillo Balmoral?", e inmediatamente, y sin duda alguna, Billy indicó la foto correcta, gritando "Ese", mientras su pequeño dedito señalaba el castillo escocés donde la princesa Diana y el resto de su familia disfrutaban de las vacaciones.



Los padres no tienen la menor idea de cómo Billy, quien tiene otros hermanos, pudo haber adquirido tal conocimiento de la familia real, ya que rara vez dialogan siquiera sobre la monarquía británica en casa. El papá también contó que, si bien antes de los 4 años ya el pequeño insistía en que "antes fue una princesa", siempre creyeron que solamente fantaseaba. Pero al comenzar a consultarlo sobre su "vida anterior" el chiquito dejó boquiabiertos a todos.



Secretos bien guardados



David también explicó que, como el chico insistía en que fue "una vez princesa", la pareja comenzó a preguntarle más sobre su "vida anterior". Así, ante la requisitoria sobre cómo estaba conformada su familia cuando era una princesa, Billy respondió: "Tengo hermanos y hermanas. Tengo uno llamado John". Tanto David como Lisa buscaron inmediatamente en Google si eso era cierto.



Y la sorpresa fue total: Diana tenía un hermano llamado John, quien murió de niño en 1960, un año antes de que ella naciera. Asimismo, David contó que en otra oportunidad le explicó a un amigo escocés que, cuando era la princesa Diana, "solía ir a un castillo en ese maravilloso país. Y le dijo que tenía unicornios y se llamaba Balmoral", comentó Campbell. "El unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes, ¿cómo puede saber eso?", agregó el padre, sin salir del asombro.

Billy, el nene de 4 años.

La mamá, perpleja



La historia de Billy rápidamente se filtró y comenzó a ser conocida. Por eso los papás no se sintieron del todo cómodos con lo que sucede con el chico, pero lo que más les molesta es no encontrar explicaciones.



"Somos unos cínicos enormes, pero no podemos explicar el por qué mi hijo sabe tanto sobre la residencia de verano de la princesa Diana en Escocia", le dijo Lisa a un periodista del The Daily Telegraph.



Por su parte, David confesó que inicialmente tomaba en broma los comentarios del chiquito, que repetía que había sido antes una princesa. Pero cuando empezaron a atar cabos, todo parecía encajar perfectamente.



Lo más llamativo fue cuando Billy también ha hablado del triste accidente de coche del 31 de agosto de 1997 en París en el que Lady Di murió: "Soy yo como princesa, pero, entonces, un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre".



Medium de por medio



Ante esta circunstancia excepcional, se le consultó sobre el tema al médium psíquico Peter Williams, quien de visita en Australia afirmó creer que es posible que el niño tenga una conexión espiritual con la difunta princesa.



Williams, conocido autor del libro "Searching Spirit" (Buscando un espíritu), le dijo a Daily Mail Australia que el niño puede incluso tener información de la trágica muerte de Diana, que no es de conocimiento público.



Al tiempo confesó que también cree que la "reencarnación" de la princesa Diana es tal vez porque ella quiera "conectarse" con los nietos que nunca conoció, que no son otros que los hijos de los príncipes William y Harry.



La conclusión a la que llega el médium es que el niño está confirmando lo que siente, que es o fue la princesa Diana, por lo que la información que provenga del pequeño hay que tomarla muy en serio. Los niños sí creen, no cuestionan, y por eso son tan puros, indicó el especialista.



Cierre abierto



A partir de los dichos del niño australiano, que en su inocencia parece manejar información clasificada, imposible de discutir a la vista de sus datos precisos, la gran duda que ha surgido es la siguiente: ¿Se podrá conocer en un futuro la verdad sobre el accidente en el túnel parisino, que les costó la vida a la princesa y a sus acompañantes?.