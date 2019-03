Por una racha harto negativa están pasando los miles de apostadores que dos veces a la semana intentan acertar alguno de los juegos poceados que se ofrecen.



Los pozos grandes quedaron depositados hasta mañana y hasta el fin de semana venidero, en los que la “feligresía” volverá a la lucha (desigual, por cierto) contra el azar y el destino, buscando una salvación que les permita dar varios pasos al frente, económicamente hablando.



El mayor de ellos, el del Loto, totaliza 262 millones, cifra para soñar y soñar pero que a su vez ya “aburre” con su negatividad sorteo tras sorteo. ¿Alguna vez aparecerá un “mago” que rompa la ya rutinaria y nefasta serie? Ya bien se sabe que es difícil pero no imposible, y es de esperar que ocurra lo más pronto posible porque la situación actual no da para más.



Por su parte, el Quini 6 tiene en sus arcas 135 millones, o sea casi la mitad del anterior pero que, desde ya, resultan harto interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que resulta más benévolo con sus fieles ya que se acierta más seguido.



Siguiendo con los máximos referentes de la lotería santafesina, el Brinco sigue sumando buenos pesos si se considera que juega solamente los domingos. Anteayer quedaron 36 millones, o sea que está muy próximo a ofrecer un “palito verde” de recompensa. El Telekino viene de dos pifiadas consecutivas, algo “raro” si se considera que es por demás generoso con sus adherentes ya que los premia con bastante asiduidad. Cuenta con 11 millones en su premio mayor y, como siempre, con otras yapas bastante atractivas como autos, casas, viajes para la familia, etc.



El que sí brindó alegría fue el Loto 5, ya que el viernes pasado tuvo un ganador. Claro que no fue una recompensa para “delirar”, pero 2,9 millones siempre reconfortan el alma. ¡¿O no?! A todas estas ofertas se pueden agregar las quinielas Plus y Poceada, que vienen con pozos millonarios, discretos, es cierto, pero igualmente tentadores y, sobre todo, más accesibles para los bolsillos.



Ahora bien, para los venideros sorteos las distintas autoridades hicieron cálculos y estiman que los apostadores tendrán un panorama “de aquellos”, ya que en conjunto prometen ofrecer ¡596 millones!, o sea que al cambio actual (con sus típicas fluctuaciones) son ¡15 palos verdes!, cifra a la que nadie puede permanecer indiferente.



Este “ranking” lo encabeza el Loto con la esperanza de reunir 374 millones por todo concepto. Le sigue el Quini 6 con sus 162 millones; el Brinco con 40 redonditos, y el Telekino con 16 millones para su premio mayor pero con 37 millones para toda su oferta. El Loto 5 arrancará con sus 400 mil pesos de base, y la Plus y Poceada, como siempre, en el peor de los casos, tendrán de movida sendos milloncitos. Así que a no perder las esperanzas “ni que vengan degollando”, y a seguir probando puntería que “esto no puede durar cien años”.