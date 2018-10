¿Siempre deseó vivir una vida diferente? ¿Despertarse, quizá, con una imponente vista de hermosos viñedos y verdes bosques, o en una mansión frente a un lago, o el mar? La verdad es que es el sueño de casi todos.



Pero no hace falta ser una estrella deportiva o un mega empresario para darse el gran gusto: si hay algo que está claro es que cualquiera puede ganarse, como se dice popularmente, la lotería, y pasar al frente. Porque, simplemente, todo lo que hay que hacer es jugar “a suerte y verdad” (obviamente, más suerte que verdad), en los distintos poceados que se ofrecen.



Y mucho más tentadora es la invitación a participar, aunque más no sea con una sola boletita, en estos momentos por la suculenta suma de dinero acumulado que ostentan cada uno de ellos. Obviamente, nos estamos refiriendo al Loto, Quini 6, Brinco y Telekino, que el fin de semana pasado en todos se usó la palabra “vacante” y, en consecuencia, totalizan la friolera suma de ¡424 millones de pesos!



Con respecto al Loto, acarrea la mayor cifra: 241 millones, distribuidos de la siguiente manera: 204 millones en “6 aciertos más 2 Jackpot”; 29,7 millones en “6 aciertos más 1 Jackpot”, y 7,5 millones en “6 aciertos”.



En cuanto al Quini 6, lo que quedó en banda asciende a 152 millones de nacionales. El reparto es así: 44 millones en la modalidad Tradicional; 22 millones en La Segunda Vuelta; 85 millones en la Revancha. Varios millones, en la dulce espera Por su parte, el también juego santafesino, el Brinco, viene con un arrastre de 22 millones de pesos, mientras que el Telekino tucumano dejó en sus arcas 5,5 millones, cifra modesta comparada con las anteriores pero justificada, ya que en el sorteo anterior un vecino de la provincia organizadora arrasó con el pozo.



Estas son cifras de vacancias concretas. Ahora bien, a ellas hay que sumarles las estimaciones globales de los distintos responsables, es decir lo que contemplan para los premios menores y diversas yapas. Por el lado del Loto se presume que ofrecerá 317 millones de pesos; el Quini 6, unos 175 millones; el Brinco, 25 millones, y el Telekino, 28 palitos. Miles más, miles menos, las evaluaciones para los sorteos venideros suman exorbitantes ¡545 millones de pesos!



Bien se sabe (¡y se padece!) lo difícil que resulta el acierto, pero no se puede estar indiferente ante semejante montaña de dinero. Así que a armar las distintas apuestas, reuniendo fechas familiares, cumpleaños, números simpáticos, y “probar puntería”. ¡Miren si en una de esas…!