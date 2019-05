Atilla Sentürk, el comandante turco de una aeronave comercial de Turkish Airlines, logró grabar un extraño objeto durante un vuelo comercial desde la capital Estambul a la ciudad alemana de Colonia, el 10 de mayo pasado. El piloto Atilla pudo realizar las tomas desde su lugar en la aeronave, de un objeto blanco moviéndose en círculos a una velocidad increíble. Medios periodísticos turcos han dado a conocer el video, que muestra al OVNI emitiendo destellos de luces en el horizonte. Si bien no se puede determinar la distancia entre el avión con ese extraño aparato, no se logra apreciar con claridad el objeto. "Durante el vuelo de Alemania a Colonia, vimos un objeto increíblemente brillante a gran altura", explicó Sentürk a la CNN de Turquía. "No era un satélite o una estrella" para luego agregar que "hemos visto muchas cosas en tantos vuelos, pero nunca lo que vimos esta vez". El comandante agregó que el objeto desapareció rápidamente, momentos después de que lo pudiera filmar. A pesar de que los medios de comunicación suelen informar sobre avistamientos de OVNIS, Sentürk expresó que él mismo nunca había visto algo parecido en toda su carrera. "Me sorprendió, fue la primera vez que vi algo como esto. Estaba muy cerca de nosotros y era muy brillante a pesar del sol. Nunca había visto algo volar tan rápido". Los dichos del comandante fueron refrendados por el primer oficial de vuelo y por el supervisor de la cabina, quienes también refrendaron como testigos que el objeto era de origen desconocido. Dado que las imágenes fueron tomadas por un piloto de un avión comercial, los medios turcos se han hecho eco del inusual encuentro.

Redes sociales

Si una imagen como esta es emitida por canales, como no podía ser de otra manera, las redes sociales también las captaron y llegaron a viralizarlas. Son muchos los que se han mostrado sorprendidos con lo que se ve en el video. Incluso algunos se aventuraron a expresar que el OVNI estaba siguiendo la trayectoria del avión. En cambio para los escépticos o incrédulos, tanto el avistamiento de sentürk como otros similares son simplemente identificaciones erróneas, olvidándose por completo de que los testigos son pilotos experimentados, que suman gran cantidad de horas de vuelo sobre sus espaldas.

¿Similitud?

En las redes, muchos otros recordaron que al vuelo turco le podría haber ocurrido un incidente parecido al de 2013, cuando supuestamente un Boeing 757 de Air China habría impactado levemente contra un objeto volador no identificado. Aquel hecho sucedió a una altitud de 26.000 pies, y a sólo 20 minutos después de que el avión despegara. Aquella vez no hubo heridos entre los pasajeros y la tripulación, pero el avión se vio obligado a realizar un viraje de su plan de vuelo original para aterrizar de emergencia en el aeropuerto chino de Shuangliu. Lo mas increíble de todo fue que al detenerse en la pista, los operarios y técnicos que asistieron pudieron ver la aeronave visiblemente dañada. Fuente: UFO SPAIN