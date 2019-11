Muchos son los espíritus fantasmales que nos rodean dfiariamente, aunque muchas veces ni nos enteramos. Mucho menos, si se trata de niños que buscan llamar la atención de las personas, y resulta casi inimaginable que aparezcan en lugares en los cuales los pequeños no suelen habitar o visitar. Aun así, en el condado de York, Inglaterra, en un típico bar de High Petergate llamado Lamb & Lion Inn, las cámaras de seguridad captaron a una niña fantasmal caminando en la puerta de entrada del lugar donde se encontraba la camarera limpiando las mesas.

La imagen congelada de la pequeña entidad.

Según señaló el subgerente del lugar, Lee Smith, de 32 años, al sitio web Mundo Esotérico y Paranormal (MEP), se encontraba revisando el video de las cámaras de seguridad un domingo por la mañana y en un momento dado observó una extraña presencia en el local que lo dejó atónito. Frente a las impactantes imágenes que se pueden observar en la filmación, Lee, quien lleva trabajando en el selecto pub más de cuatro años, afirmó que el video no fue editado, ni manipulado.

Al hablar con un representante del periódico británico The York Press, el encargado señaló que “la cámara está cerca del área del bar y yo estaba allí preparándola después del desayuno. “Estaba revisando el circuito cerrado de televisión para ver dónde estaba mi compañera, Molly, mientras estábamos limpiando y preparándonos para el día siguiente. Vi la silueta de lo que parecía ser un fantasma que me sorprendió, y llegué a pensar: ¿qué demonios es eso? Molly en cambio no vio nada, así que la llamé de inmediato, vino y miró las imágenes. Estaba tan sorprendida como yo”, relató Lee.

La entrada del tradicional pub ubicado en el condado de York.

Más actividad

A pesar de lo sorprendente que suena la historia, este no fue el único fenómeno paranormal que se vivió en el pub. En ocasiones anteriores, los clientes informaron que vivieron extraños incidentes en el lugar, como por ejemplo: escuchar a un niño llorar en el piso de arriba. Estos testimonios dan mayor veracidad a lo contado por Lee después de que Molly dijo que “sintió a alguien detrás de ella”.

El subgerente del pub, un sitio muy concurrido y que además funciona como hotel y brinda más servicios, es una de esas muchas personas que no cree en los fantasmas o experiencias paranormales. Sin embargo, aún así señaló que “este video es bastante convincente”.

El tradicional pub inglés que tiene más de 300 años, y una rica historia en sucesos extraños.

Mientras tanto, y una vez que se viralizó la filmación, las versiones son muy variadas con respecto a lo que puede observarse y a las creencias de cada uno. Lee remarcó que “mucha gente dice que es la luz que brilla por la ventana, mientras que otro señor dijo que podría tratarse de telarañas, pero no hay ninguna. Parece una niña pequeña con un vestido”, indicó, graficando lo que él mismo pudo dilucidar.

Además, Lee relató que otros trabajadores del lugar afirmaron que han visto espíritus fantasmales en otras oportunidades, pero no se habían registrado por medio de la cámara, como ocurrió esta vez. Según se sabe, el pub Lamb & Lion Inn fue devastado por el fuego en el siglo XVII y posteriormente reconstruido, lo que da una idea de la tradición que alberga y el cúmulo de historias que guarda en sus entrañas, en especial para aquellos que desean retroceder en el tiempo y sumergirse en la cautivadora historia de York desde un entorno victoriano.

El lugar no sólo es un bar, también posee habitaciones llamativas y pintorescas que se encuentran unidas por un pasaje estrecho, lleno de carácter, todo muy británico.

Opiniones

A pesar de los varios testimonios y las pruebas vistas en la videograbación, los escépticos adjudican y justifican las imágenes a un simple error en la cámara del bar. Expresan enfáticamente que lo que se ve es un simplemente un efecto de luz y que no corresponde a una prueba fehaciente de que el pub está embrujado y mucho menos que allí habitan vidas de otros mundos o almas errantes que quedaron entre los vivos, sin poder ser liberadas y elevadas.

Igualmente, en el video se puede apreciar imágenes muy claras y se observa la presencia de una figura moviéndose a través de la puerta. No sólo se ve a la niña por medio de las imágenes sino también que la camarera sintió la presencia y un escalofrío inexplicable en el preciso momento que la cámara toma la presencia del alma.

FUENTE: Mundo esotérico y paranormal (M.E.P.) //