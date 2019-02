Que a la suerte hay que ayudarla, no hay dudas, y quienes son habituales apostadores, bien lo saben. A veces, los problemas se encuentran en nuestro subconsciente, y no solamente en las billeteras. Entonces es necesario contar con algún elemento “mágico” para conservar una mente positiva. Estos elementos se llaman Amuletos para la Buena Suerte… y para atraer dinerillos. Hay ocho tipos de amuletos que pueden servir para este fin. Veamos:



Trébol de 4 Hojas



Los tréboles de cuatro hojas son un antiguo símbolo irlandés de la buena suerte. Creían que representaban la fe, la esperanza, el amor y la suerte. Otras leyendas apuntan a la fama, la riqueza, la salud y el amor.



Herradura de Caballo



Las herraduras son una de las supersticiones para la suerte más conocidas. Una leyenda dice que Saint Dunstan, un herrero, clavó una herradura a los pies del diablo, y recibió una promesa de que éste se mantendría alejado de cualquier casa con una herradura en la puerta, con las puntas hacia arriba.



Dados



Considerando cuántos juegos de azar se juegan con dados, no es de extrañar que se hayan convertido en un símbolo de la suerte.



Animales



Las mariquitas o más popularmente conocidas como “Vaquitas de San Antonio”, son insectos populares en todo el mundo, y muchas culturas creen que traen suerte. Algunas culturas dicen que si una mariquita se posa sobre uno y no se la quita, tendrá buena suerte y que cuanto más rojo sea su color y más puntos tengan, mejor. Los llaveros para la suerte con una pata de conejo, ya sea real o falsa, es un símbolo popular para atraer la buena suerte. En el feng shui, los peces dorados atraen la suerte y prosperidad. En Alemania, los cerdos (“Glücksschwein“) se regalan para desear un feliz Año Nuevo. Las tortugas también se consideran afortunadas, debido a su larga vida. Los antiguos egipcios consideraban que el escarabajo atraía la buena suerte.



Números 7 y 8



Desde siempre se cree que el número siete se ha conectado con la suerte y la perfección. Los antiguos griegos llamaban 7 “el número perfecto“, la suma de 3 (triángulo) y 4 (cuadrado). Y además hay 7 días en la semana; 7 colores en el arco iris; 7 planetas visibles a simple vista; se supone que el séptimo hijo de un séptimo hijo es especialmente dotado y afortunado; 7 es un número ganador en muchos juegos de azar. Con respecto al 8, en China se sostiene que es el más afortunado. Con sus dos curvas graciosas, es también un número equilibrado, y el equilibrio y la armonía son ingredientes vitales para una vida afortunada.



El Arco Iris



Los arco iris se consideran afortunados debido a la leyenda que dice que si se cava en el extremo de un arco iris, se encontrará una olla de oro, por lo tanto son buenos símbolos para quienes buscan suerte en la lotería.



Monedas



Hay un refrán famoso sobre las monedas de la suerte: “Encuentra un centavo, recójelo, y todo ese día tendrás buena suerte”. Algunas personas dicen deben ser encontrados cara arriba.



Bambú



El bambú que trae la buena suerte técnicamente no es bambú, sino un pariente cercano llamó Dracaena. Es una planta resistente, de larga vida, lo que podría explicar sus propiedades para traer la suerte.