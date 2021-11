WhatsApp implementó una nueva forma de enviar y recibir fotos en la app de mensajería instantánea, por la cual los usuarios podrán elegir la calidad de las imágenes y, así, evitar que la memoria de almacenamiento del celular se llene en poco tiempo y el smartphone colapse.

Todos alguna vez tuvimos que hacer una campaña de eliminación de imágenes de nuestro celular por la gran cantidad de archivos multimedia que nos enviaban nuestros contactos a través de WhatsApp. Luego de haber pasado por lo tedioso de transferir las fotos a una memoria, computadora o, simplemente, eliminar todo aquello que no nos servía, ahora la compañía que pertenece a Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, permitirá guardar las fotos en calidades más pequeñas para evitar este problema.

Según WABetaInfo, el medio especializado en todas las novedades sobre el desarrollo de WhatsApp, las personas van a poder "migrar medios multimedia" de un dispositivo a otro sin perder ni un solo archivo y, junto con ello, será posible seleccionar la calidad en la que queremos guardar las imágenes que nos envían nuestros contactos.

¿Cómo hacer para elegir la calidad de las fotos en WhatsApp?

Para elegir la calidad con la que queremos que las fotos se guarden en WahtsApp, y así evitar que el celular se llene de fotos, tendremos que desactivar la descarga automática de archivos. El tutorial para poder hacerlo:

Tenes última versión actualizada de WhatsApp

En WhatsApp, hacer clic en "Configuración" o "Ajustes" (el menú desplegable que aparece tras cliquear los tres puntitos)

Hacer clic en el menú "Almacenamiento y datos".

Ir a "descarga automática" y desactivar esa opción.

Otro peligro en WhatsApp... WhatsApp Delta

Luego de que la aplicación de Mark Zuckerberg actualizara las políticas de privacidad y condiciones de servicio, lo que generó una basta polémica entre los usuarios, muchos de ellos migraron versiones alternativas, no autorizadas, de WhatsApp.

Una de esas apps es WhatsApp Delta. La empresa informó a inicios de 2021 que las versiones no admitidas como la ya mencionada o WhatsApp Plus y GB WhatsApp, entre otras, que dicen tener la capacidad de "mover tus chats" del servicio de mensajería oficial a otro teléfono son "aplicaciones no oficiales realizadas por terceros y violan las Condiciones del servicio".

" WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", alertó la empresa, que puede bloquearte la cuenta si utilizás una versión no oficial de WhatsApp.