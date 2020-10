Los usuarios de Android se llevaron un verdadero susto cuando Google los advirtió que varias de las aplicaciones que se bajan de la Playstore, tienen virus.

Luego de varias consultas, la empresa sacó un informe con el listado de las apps que la gente no debe tener en su smarthphone, ya que la seguridad de los mismo puede verse afectada.

Se trata de nada menos que el virus Joker, que en 2017 se pensó que había sido erradicado de los dispositivos pero que volvió a afetar a miles de personas.

En sus orígenes, se financiaba a base de suscribirnos a servicios SMS premium que, de no detectarlos a tiempo, inflaban nuestras facturas telefónicas de forma preocupante. Ya en enero, el malware había cambiado merced a distintos cambios en su código y se recurría principalmente a la facturación WAP.

Un método de pago de las operadoras ya en desuso pero aún activo, y que era aprovechado por Joker para seguir gastándose nuestra plata.

"Joker, uno de los tipos de malware más destacados en Android, sigue encontrando su camino en el mercado oficial de aplicaciones de Google como resultado de pequeños cambios en su código, lo que le permite superar las barreras de seguridad y verificación de Play Store, Esta vez, sin embargo, el malvado actor detrás de Joker adoptó una antigua técnica del panorama convencional de amenazas para el PC y la usó en el mundo de las aplicaciones móviles para evitar ser detectado por Google", el sitio especializado Check Point Research.

La gravedad es que a través de este malware, pueden robar información privada, en especial cuentas de bancos que se hayan dejado grabadas en algunos de estos programas.

Se recomienda no instalar aplicaciones que sean sospechosas y que tengan comentarios que parezcan realizados por bots.

Estas aplicaciones con el malware fueron descargas unas 120.000 veces.

¿Cuáles son las aplicaciones que debes borrar de tu teléfono porque están infectadas con un virus malware?

Estas aplicaciones nocivas fueron subidas en septiembre y hasta que Google las eliminó fueron descargadas cerca de 120.000 veces

Según se pudo determinar, All Good PDF Scanner, Mint Leaf Message-Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Direct Messenger, Private SMS, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Desire Translate, Talent Photo Editor - Blur focus, Care Message, Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF, son las atacan tu seguridad en esta nueva versión de Joker.

