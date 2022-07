Cada día, Google realiza nuevas actualizaciones para brindarles la mayor accesibilidad a los usuarios. No obstante, no siempre se trata de incorporar nuevas funciones, a veces es necesario dar de baja aquellas que ya no sirvan correctamente. Por eso, anunció la fecha de caducidad de uno de sus servicios de mensajería y despertó las alarmas.

Si bien es algo que se viene palpitando desde 2017, llegó el momento definitivo… Hangouts, el destacado servicio de Google, dejará de funcionar en noviembre de este año. Ya hace varios meses fue eliminado del Play Store, pero ahora su final se volvió determinante.

En su entonces, el gigante de internet había comenzado un proceso de migración de los usuarios de Hangouts a la versión personal y gratuita de Google Chat. No obstante, todavía quedan personas que optan por el primer servicio y que, ante la anunciada baja, deberán trasladar obligatoriamente sus datos.

Vale destacar que, pese a estar en las puertas de su desaparición y no haber recibido nuevas actualizaciones, los usuarios no abandonaron la aplicación. En 2021, llegó a superar las 5.000 millones de descargas. Una barrera que solo lograron atravesar plataformas como la de Facebook, Twitter o Instagram.

¿Qué alternativas ofrece Google ante la baja de Hangouts?

Como dio a conocer la compañía estadounidense, en los próximos meses, se les indicará a los usuarios que deben trasladar todos sus datos hacia Google Chat. La idea es que cada uno reciba la notificación antes de noviembre, para que pueda migrar a tiempo sin perder ninguna información. Por el momento, no se especificó qué día del mes se anulará.

Google Chat sustituirá a Hangouts.

El proceso de transferencia, tanto de las conversaciones como del contenido multimedia, se hará de forma automática. Además, se brindará el servicio “Takeout”, para que puedan descargar una copia de todos los datos de Hangouts, en el caso de querer guardarlos antes de su cierre definitivo.

Ya en marzo de este año, se retiró Hangouts para los usuarios de Wokspace, con el fin de potenciar la app alternativa. Hoy en día, Chat ocupará el lugar principal y tendrá la ventaja de funcionar como un servicio integrado a Gmail, una app o a través de la página web.



Antes la creación del motor de búsqueda más famoso del mundo, encontrar información de cualquier tipo nunca había sido tan sencillo. ¡Pero claro que me refiero a Google! Sin embargo, acaso te has puesto a pensar, ¿quiénes fueron sus fundadores?

La mayoría de las búsquedas que hacemos por Internet, las ejecutamos de forma directa o indirecta mediante Google, puesto que es lo más rápido y efectivo que conocemos.

En este artículo te voy a enseñar un poco más sobre quién fundó Google y la historia de esta gigante empresa ¡Vamos juntos!

¿Quién fundó Google?

El estadounidense de Larry Page y el ruso Serguéi Brin, son los fundadores de esta magnífica empresa.

En el año 1995, Page había finalizado sus estudios en la Universidad de Michigan y fue a hacer su posgrado en la Universidad de Stanford, California.

En esta misma universidad se encuentra con Brin, de 21 años, quien era el encargado de enseñarle el campus.

Sin siquiera saberlo, son ellos quienes dos años más tarde revolucionan el mundo con su invento, ¡ Google!