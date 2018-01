L os celulares se han convertido en nuestra mano derecha, son como un tipo de asistente personal, que pone a nuestro alcance cualquier cosa que necesitemos: comida, noticias, comunicación, guías terrestres y más. Hoy en día con un teléfono inteligente de las características del iPhone 7 Plus de T-Mobile se pueden hacer muchas cosas.



Los celulares han avanzado tanto en los últimos diez años que las posibilidades para ser más eficaces en nuestra vida cotidiana se han multiplicado como nunca antes hubiéramos pensado.



Revolución



Con el auge de las aplicaciones, diseñadas en principio por la compañía que fundó Steve Jobs en California, se ha abierto un mundo enorme de posibilidades y opciones.



Con ellas se puede estar en contacto mediante llamadas y mensajes gratuitos, se puede aprender idiomas con lecciones gratuitas, e incluso controlar nuestra cocina de manera remota o abrir el coche del futuro con tan sólo un celular. Las apps han venido para quedarse y enriquecer nuestra vida, aunque para ello haya que estar pegado a la pantalla del celular por mucho tiempo.



Al alcance de la mano



Los servicios que se obtienen gracias al uso del celular son muchos y gran parte de estos son accesibles gracias a la conexión con la red de redes, sin la cual la revolución tecnológica no hubiera sido posible. Quizá uno de los servicios más utilizados es la posibilidad de pedir comida de los restaurantes favoritos mediante aplicaciones desde la comodidad de nuestro hogar. En un futuro no muy lejano incluso se podría tener una operación a distancia con nuestro doctor, aunque para ello aún tengamos que esperar la llegada de la generación 5G de trasmisión de datos, allá por 2020.



Economía compartida



Este es uno de los pilares básicos del Internet de las cosas que está transformando las diferentes industrias. Gracias a ella se pueden enviar transacciones bancarias de un país a otro de manera más barata, utilizando plataformas llamadas peer-to-peer o P2P; también podemos beneficiarnos de servicios más eficientes y económicos de taxi con tan sólo estar registrados en una aplicación y pedir así el servicio. Podemos disfrutar de estas ventajas en cuestión de minutos e incluso es una manera muy flexible de sacar provecho de nuestro celular y de características como las del iPhone 7 Plus.



Casas inteligentes



Ya sea por seguridad, por confort o por ahorro energético, muchos decidieron que “manejar la casa desde el celular” es una solución ideal para algunos problemas cotidianos. No hay cables ni aparatos que desentonen, ya que los elementos técnicos pasan inadvertidos y pueden estar tranquilamente sobre la mesada de la cocina, como un adorno más en la biblioteca, en una esquina imperceptible de las paredes o en el techo. Todos estos circuitos de domótica tienen medición de consumo de energía (gas, electricidad, agua, entre otras) con lo cual se puede controlar y automatizar las luces dimmerizables (que permiten un ahorro de energía eléctrica); programar un circuito on/off no sólo de encendido de luces sino de artefactos eléctricos: por ejemplo, que en función a la geolocalización del usuario se enciendan las luces, la calefacción o el aire acondicionado cuando está llegando a la casa, lo cual se puede combinar con un circuito de música o la televisión.



Novedades



1- Game of Thrones sigue siendo la serie más pirateada

La popular serie de televisión Game of Thrones terminó como la más pirateada de 2017, puesto que sostiene por sexto año consecutivo, según informó un sitio especializado en descargas de archivos. La saga producida por HBO fue la más descargada a través de archivos BitTorrent, que permiten el intercambio punto a punto o peer-to-peeren Internet y se usan para la transferencia de archivos grandes, y registró un pico de 400.000 personas descargando un mismo archivo a la misma vez, detalló la publicación especializada TorrentFreak. El segundo puesto de la lista lo ocupa The Walking Dead, la famosa saga de “zombies” que es seguida por la serie The Flash, de acuerdo con una clasificación revelada por la publicación especializada TorrentFreak.



2- Una voz sintética casi idéntica a la humana

Google desarrolla, a través del laboratorio Deepmind, responsable de la Inteligencia Artificial de la compañía, una voz sintética de una precisión casi idéntica a la generada por un ser humano. Esta tecnología recibe el nombre de Tacotron 2, cuyo funcionamiento está basado en dos redes neuronales capaces de interpretar el texto y aplicar los efectos, pausas y entonaciones que estén presentes en el mismo. Una de las novedades de esta versión es la capacidad de pronunciar nombres y palabras difíciles, así como distinguir los signos de puntuación o si una parte del texto requiere ser pronunciada con una entonación diferente.



3-AlphaZero, el mejor ajedrecista robot del mundo

El programa de computación AlphaZero, basado en inteligencia artificial, resultó ser el mejor campeón de ajedrez del mundo al vencer a su oponente Stockfish 8, otro sistema que usa el mismo método de aprendizaje, en un maratón de 100 juegos. Lo más insólito de todo es que AlphaZero aprendió por sí solo a jugar al ajedrez en 4 horas. De ese modo, asimiló millones de tácticas y empleó movimientos que ningún ser humano había puesto en práctica en 1.500 años. A pesar de que algunos devotos del ajedrez o fanáticos de la computación podrían celebrar esa hazaña, ciertos expertos están preocupados por la posibilidad de que los robots se vuelvan tan complejos que los ingenieros que los crearon no los entiendan ni sepan predecir cómo funcionarán. AlphaZero fue creado por la compañía DeepMind, como una herramienta para resolver problemas matemáticos.



El dato



Más de dos millones de autos eléctricos circulan actualmente en el mundo y la mayor concentración de estos vehículos se encuentra en China, seguida por Estados Unidos. Pese al importante crecimiento del sector, este segmento de automóviles representa apenas el 0,2 por ciento del parque circulante mundial.