WhatsApp es una de las apps más populares en el mundo. Es por eso que cada novedad sobre una nueva función o una decisión de la empresa propiedad de Facebook genera interés en los miles de millones de usurios de la misma. En esta ocasión, se conoció un truco que será útil para las personas que tienen dispositivos que dejaron de ser compatibles con el servicio de mensajería y desean continuar usando la aplicación.

La aplicación de mensajería se encuentra en un proceso de reconversión en donde intenta mantenerse en la cima de las app de que prestan este servicio comunicacional. En ese sentido, vale recordar que su decisión de implementar nuevas políticas de privicidad ya le trajo problemas con los usuarios en su momento pero pretenden llevarla a cabo nuevamente.

No obstante, este 1 de noviembre llegó el día que muchos usuarios no querían que llegara. Ya que desde hoy más de 50 celulares Android e iPhone dejarán de ser compatible con WhatsApp. Es decir, deberán adquirir un nuevo dispositivo móvil que reuna las características necesarias para contar con las modernas funciones que espera lanzar próximamente la compañia.

Esto se debe principalmente a que existen ciertos ciertos dispositvos con problemas de compatibilidad con la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook. Si usted se encuentras entre las personas afectadas, puede recurrir a un truco para continuar utilizando la app.

Usar WhatsApp en un celular "no compatible"

Para llevar a cabo este truco, en primer lugar, tendrá que descargar la APK de WhatsApp. Si bien algunas páginas te lo ofrecen, la app perteneciente a Facebook tiene una web desde donde puedes bajar el programa sin malwares. A continuación, los pasos a seguir para su correcta instalación:

Lo primero será verificar si el celular cuenta con Android 5 Llolipop. En caso de que no, y sea inferior, debés ingresar a la web www.whatsapp.com/android. En dicha página usted podrá encontrar un botón que dice “Download now”. Al pulsarlo se descargará WhatsApp en su dispositivo no compatible.

Ahora deberá instálarlo y luego deberá otorgarle permisos de su celular Android para que pueda usarlo con normalidad. Un dato no menor es que, al ser oficial, no perderá sus conversaciones ni mucho menos será "baneado" por la empresa.

Eso sí, lo único malo es que tendrá que realizar estos pasos de forma manual ya que no se actualizará automáticamente por Google Play. En ese sentido, hay que destacar que en el caso de los usuarios con iPhone no hay ningún tipo de método para tener WhatsApp en un celular con iOS incompatible.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de Noviembre

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Sony: Sony Xperia Miro; Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo; Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

iPhone: iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.