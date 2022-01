Ante la llegada de la próxima versión del navegador de Google que trae la llegada de Chrome 100, muchas webs no funcionarán o no se verán bien en el navegador. El origen de esta incidencia que podría causar Chrome 100 guarda relación con un ajuste denominado User-Agent. Este identifica a un usuario cuando se conecta a cualquier web, de manera que la propia web sabe desde qué sistema operativo se ha accedido, que versión de Chrome utiliza, etc.

Ante esta secuencia actual, la cadena de texto donde se incluye, como ya hemos comentado, el navegador que se ha utilizado para entrar en dicha web y la versión correspondiente, la novedad y el problema radica en que cuando llegue la nueva versión aparecerá la palabra “Chrome 100” con la numeración completa.

.

Estas páginas son las webs a las cuales no se podría acceder ya que las reconoce como Chrome 10 en vez de Chrome 100. Es decir, les faltaría por leer el tercer dígito que es el número 0. Estp es porque está configurado así en muchas webs, para que las webs a través del User-Agent solo puedan leer tan solo 2 dígitos después de la palabra Chrome.

El problema radicaría en muchas webs que han utilizado el servicio Duda para crear webs. Este servicio bloquea el acceso si detecta versiones de Chrome anteriores al número 40, Chrome 10 sería el caso que no sería capaz de leer Chrome 100.

Proximamente Google llegará a su actualización número 100.

Ante esta posiblilidad, Google ya se está apresurando en arreglar para que no haya inconveniente con ninguna web y no haya bloqueos y se puedan abrir todas las páginas, aunque habrá que ver si consigue dar con la solución antes de que el usuario vaya a actualizar Chrome a la versión 100.

Si cuando llegue Chrome 100 no se ha solucionado el problema, el usuario dejará de poder acceder a varias webs y no había más remedio que utilizar alternativas a Chrome, aunque se espera que esté solucionado y no haya problemas, versión de Chrome de la que todavía no conocemos prácticamente nada, seguramente traiga alguna que otra novedad y las habituales correcciones y mejoras.

¿Cuándo será la actualización de Google?

Se considera que dentro de aproximadamente tres meses, Google Chrome llegará a su versión número 100. Un número que seguramente será celebrado por Google de alguna manera. Es el salto a los tres dígitos, por lo que sería raro que la empresa del buscador no lo celebrara de alguna manera.

Ahora bien, pese al simbolismo que puede tener llegar a la versión 100, no parece que esta vaya a aportar ni grandes cambios ni novedades especialmente destacables a Google Chrome. Será una actualización más, igual que la 99, la 101, etcétera. Y pese a ello, salvo que se produzcan ciertos cambios, algunas páginas web podrían dejar de mostrarse correctamente en el navegador de Google. Sí, simplemente por el cambio de versión o, para ser más exactos, por el paso de dos a tres dígitos, en un tipo de problema del que ya hemos escuchado hablar en otras ocasiones.