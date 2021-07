Una app para dispositivos Android se hizo viral en las últimas semanas por tener la capacidad de avisarle a las personas si sus gatos son felices con la compañía de su dueño o si tienen angustia o dolor. La aplicación utiliza una tecnología basada en estudios científicos que corroboran la felicidad de la mascota.

La empresa tecnológica Sylvester.ai, que realiza investigaciones sobre la salud de los animales y que está radicada en la ciudad de Calgary, en Alberta, Canada, desarrolló una aplicación llamada Tably, que usa la cámara del teléfono celular para detectar estas señales en el felino.

La interfaz de la app muestra claramente si tu gato es feliz o si siente dolor y angustia.

Entre otras cosas, la aplicación analiza la posición de las orejas y la cabeza del gato, así como el estrechamiento de los ojos, la tensión del hocico y cómo cambian la posición y movimiento de los bigotes.

"Ayuda a los humanos dueños de gatos a saber si su gato tiene dolor o no", aseguró Miche Priest, líder de la empresa de Sylvester.ai, quien destacó que su compañía pudo "entrenar una máquina mediante el aprendizaje automático y una serie de imágenes" sobre el comportamiento de varios gatos.

.

La aplicación se basa en el estudio publicado en 2019 en la revista Scientific Reports que analizó la "escala de gestos felinos", o FGS (por sus siglas en inglés). Se trata de una herramienta válida y confiable para la evaluación del dolor agudo en gatos que, por descarte, puede ayudar a las personas a saber si su felino es feliz o no lo es. La app aprende diversos patrones a partir de imágenes de distintas caras de gatos.

El estudio científico observó el comportamiento y los gestos que realizaron 55 gatos en el Hospital Veterinario Docente, para poder obetener los resultados que luego permitieron la creación de la app.

Los veterinarios podrían utilizarlo para dar sus diagnósticos.

La doctora Liz Ruelle de la Wild Rose Cat Clinic en Calgary, destacó que este sistema, creado bajo un algoritmo que entiende los gestos de los gatos, puede ayudar a los médicos veterinarios más jóvenes y familiarizados con la tecnología para diagnosticar posibles enfermedades en estos animales domésticos.

.

"Me encanta trabajar con gatos, siempre he crecido con ellos. Para otros colegas, recién graduados, que tal vez no hayan tenido tanta experiencia, puede ser muy abrumador saber si su paciente tiene dolor", explicó Ruelle.

Si bien la aplicación puede ser de gran ayuda para los dueños de estas mascotas, la titular de la Organización Benéfica para Animales de Gran Bretaña, Alice Potter, aclaró que las personas deben mirar todo el cuerpo de su mascota, incluida la cola, en busca de pistas sobre su bienestar, más allá del resultado que pueda arrojar este software para celulares.

"Los gatos que están preocupados o asustados mantendrán esa cola muy apretada y tensa. Y además de eso, también hay que pensar en su comportamiento en términos de si están comiendo, bebiendo, yendo al baño, durmiendo como lo hacen habitualmente", detalló Potter.