La situación económica actual de la Argentina hace que muchos quieran aprovechar las ofertas en el exterior, pero no saben cuál es la mejor manera de hacerlo con los mejores beneficios. Hay quienes quieren comprar en Amazon, Alíbaba, eBay y otras páginas de internet que son internacionales. Sin embargo, no saben en detalle lo que hay que pagar con relación a tasas, impuestos, declaraciones y trámites.

La mejor manera es comprar a través de empresas que se dediquen exclusivamente a la compra de productos en el exterior. Es una opción para llegar a adquirir bienes al "mejor dólar" con la posibilidad de hacerlo en varias cuotas desde la Argentina. Así, se podrá adquirir las mejores ofertar de otros países.

Muchos productos tecnológicos están en oferta.

Una compañía garantiza productos de marcas como Apple, Walmart, Lego, H&M, Nike, eBay, Amazon, Mattel, y otras más con la ventaja de no hacer trámites de AFIP ni de Aduana. Además, tienen una garantía de envío y hasta 12 cuotas con todos los medios de pago.

Se trata de Aerobox, la empresa que se dedica a importar cualquier bien que esté a la venta internacional, como Amazon, eBay, Walmart u otros. Además, esta sociedad ofrece "importar a dólar oficial sin el 65%", lo que significa el cambio de moneda a poco más de $100 por cada dólar estadounidense.

La oficina central se encuentra en Miami, desde donde se hacen los envíos a cualquier parte de Argentina. La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, y otras características más.

La página de Aerobox.

En los últimos días, la empresa lanzó "Nos volvimos locos", una sección de promoción en la que se ofrece notebooks, celulares, zapatillas, tablets y smartwatches de manera gratuita, es decir, sin pagar el envío internacional.

Para comprender mejor qué beneficios tendría un argentino al comprar de esta manera, hay que saber que en una compra de US$ 100 en EE.UU se pagarán los impuestos que corresponden y la logística, pero el envío será de manera gratuita.

.

Por ejemplo, en caso de comprar un calzado en US$ 100, se abonará US$ 68 de impuestos y US$ 25 de logística o handling. Esto equivale a un ahorro de US$ 52 de envío internacional. Estos dólares se estarían pagando sin los impuestos del 65% de dólar solidario y adelanto de pago de Ganancias.

Además, está la posibilidad de abonar hasta 12 cuotas mediante Mercado Pago, y 3 de ellas pueden ser sin interés. Entre las ofertas que más le interesa a la gente hay tablets, celulares y artículos en general.