En los últimos años, los "televisores inteligentes" se volvieron muy populares y comunes en los horates. Y como estos electrodomésticos poseen conexión a la Internet se pueden usar para visualizar las plataformas de streaming como Netflix, o sus principales competidos, Disney Plus y Amazon Prime Video.

Sin embargo, hay quienes todavía no tuvieron acceso a este tipo de TV o que conservar sus televisores antiguos, que no poseen esta opción de acceso a Internet. Pero eso no quiere decir que estén privados al acceso a las plaformas, ya que existe una forma de convertir ese aparato viejo en uno "inteligente". Según portales especializados como Paréntesis, existen productos para adherir a tu TV, y poder ingresar a las plataformas de streaming, como Netflix.

Se trata de aparatos muy pequeños y que se conectan al puerto HDMI de los televisores. En el caso de que poseas un televisor aún más antigua, de las que funcionan con un tubo de rayos catódicos, también podrás hacerlo, aunque necesitarás un cable de audio y video: los de colores blanco, rojo y negro.

Evidentemente la calidad imagen será inferior, pero podrás ver Netflix, Disney Plus o cualquier plataforma similar.

Los mas recomendados

Cada uno de estos aparatos cuentan con un sistema operativo, y diferentes funcionalidades, que dependiendo del tipo de televisión, y de las necesidades de cada persona. En el mercado se encuentran una gran cantidad de opciones, sin embargo, las siguientes son las más relevantes, y precios muy similares:

Roku Premiere Streaming HD 4K

Fire TV Stick Lite

Apple tv 4k

Mi TV STICK

Amazon Fire TV Stick

Google Chromecast 3

Xiaomi Mi TV Box S.