Reels, IGTV, vídeos en el feed y películas y programas de televisión son algunos de los contenidos audiovisuales que se pueden ver en Instagram. Su éxito no sólo se basa en su buen contenido, sino que también trata de ofrecer una buena experiencia de visualización a sus usuarios. La función de Instagram "ver juntos", permite ver vídeos y películas junto a amigos y familiares durante una videollamada.

"Ver juntos", es una de las funciones más interesantes que la red social ha añadido recientemente, algo que los usuarios les vienen pidiendo hace mucho tiempo a las plataformas de Streaming.

Facebook tiene en mente competir con plataformas como Netflix y HBO produciendo contenido audiovisual de larga duración. Es por eso, que Facebook, Messenger e Instagram son las principales beneficiarias de esta estrategia, ya que es ahí donde se podrá ver contenido exclusivo.

Cómo ver videos de Instagram junto a amigos durante una videollamada

Cuando se mantiene una videollamada con otro usuario en Instagram, se podrá abrir vídeos subidos a la plataforma para verlos y comentarlos al mismo tiempo.

Se puede elegir entre el contenido al que has dado me gusta, el contenido que has ido almacenado en la sección Guardado o en las publicaciones sugeridas por Instagram basadas en tus gustos e intereses.

A continuación el paso a paso de cómo ver vídeos de Instagram junto a tus amigos durante una videollamada:

En primer lugar, se debe abrir Instagram y entrar en la conversación con el contacto o grupo junto al que se desee ver vídeos.

Ya en la conversación, se debe seleccionar en el icono de la cámara, en la esquina superior derecha y una vez que el otro usuario acepte la llamada, se debe presionar el botón “Contenido multimedia”.

Entre las diferentes pestañas se podrán encontrar el vídeo que se desea ver. Seleccionalo para añadirlo a la videollamada. Al hacerlo, se reproducirá en la mitad superior de la pantalla, mientras que la inferior quedará reservada para tu imagen y la del resto de participantes.

En cualquier momento se puede cambiar el vídeo por otro. Sólo se debe volver a abrir “Contenido multimedia” . si quiere eliminarlo para continuar con la videollamada normal, sólo tiene que presionar el botón “Eliminar”. Además, los vídeos de larga duración se pueden parar y retomar la reproducción con los controles que aparecen en pantalla.