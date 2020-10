La compañía de antivirus Avast, identificó más de 20 aplicaciones en la tienda de Play Store del sistema operativo Android que se muestran como juegos inofensivos, pero en realidad están diseñadas especialmente para mostrar anuncios intrusivos que ponen en riesgo la seguridad de los teléfonos inteligentes.

Esta serie de aplicaciones que se encontraron de 'adware' en el Play Store de Google fueron reportadas, aunque varias de ellas aún continúan activas en la plataforma. Estos programas que llevan nombres de juegos emiten anuncios intrusivos en los teléfonos y atrae a los usuarios a que descarguen otros programas.

SensorTower, una empresa especializada en marketing de aplicaciones móviles, informó que los HiddenAds maliciosos que se hallaron, fueron descargados unas ocho millones de veces en conjunto. Los HiddenAds son troyanos disfrazados de programas seguros y en cambio generan una serie de anuncios incluso cuando la aplicación no está abierta.

Avast encontró más de 20 aplicaciones que se muestran como juegos pero son troyanos. (Imagen ilustrativa)

Las descargas, según contaron usuarios, se realizaron al ser dirigidos por anuncios que promocionaban los juegos en YouTube y TikTok.

"La popularidad de estas redes sociales se convierte en atractiva plataforma publicitaria, también para ciberdelincuentes, que se enfocan en un público más joven", señaló Jakub Vávra, analista de amenazas de Avast.

Google hace lo posible para evitar que los HiddenAds ingresen a su Play Store, pero las aplicaciones maliciosas encuentran nuevas formas de disfrazar su real intención. superando las barreras de seguridad de la plataforma e infectando los teléfonos.

Es por esta razón que los especialistas advierten a los usuarios que verifiquen los perfiles de las aplicaciones, las revisiones y que tengan muy en cuenta las solicitudes de permisos.

Las aplicaciones que recomiendan no descargar en tu teléfono inteligente:

La lista es larga pero es bueno saber que se recomienda que no descargues Helicopter Attack, Assassin Legend - 2020, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Find 5 Differences - 2020, Rotate Shape, Iron It, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Jump Jump, Find 5 Differences - Puzzle Game, Sway Man, Money Destroyer, Desert Against, Cream Trip y Props Rescue.