Un documental con testimonios en primera persona sobre las secuelas del abuso sexual en la infancia (ASI) que iba a ser estrenado a mediados de este año, fue liberado esta semana por Youtube, donde estará disponible hasta que termine el aislamiento social obligatorio, con la expectativa de "ayudar a estar más atentos" ante ese tipo de delitos y sus consecuencias.



Se trata de "Lo que no pude contar", el largometraje documental de Maira Albarracín del que participan la sobreviviente de ASI y activista Eva Echegaray, el ex juez federal Carlos Rozanski y las psicólogas especializadas Sonia Almada (directora de La Voz de lxs Chicxs) y Macarena Cao Gené (directora de la Red Asistencial Integral y Capacitación Específica en Salud- Raíces).



"La idea era presentarlo a mediados de este año en el marco de una charla debate, pero dada la situación actual, se nos ocurrió liberarlo en Youtube durante la cuarentena", dijo Eva Echegaray, que en 2017 formó la colectiva contra el abuso sexual infantil Sacar la Voz.



"Y quedó justo para abordar una de nuestras preocupaciones, que es ayudar a estar atentos a cualquier situación de abuso que se presente, porque en esta cuarentena no solamente las mujeres están en una situación de vulnerabilidad por la violencia de género, sino los niños, niñas y adolescentes (NNYA) que muchas veces conviven con su abusador en su propia casa", agregó esta salteña de 24 años.

.



En este contexto, "quizás el documental ayude a abordar el tema" dado que ofrece recursos informativos -como las líneas nacionales para llamadas de emergencia-, testimonios en primera persona y opiniones profesionales.



Durante seis años de su infancia, Eva fue víctima de abuso sexual por parte de un hermano 6 años mayor.



"Mi manera de hablar de lo que estaba sucediendo era a través del juego y del dibujo, que es el lenguaje que tienen los niños y niñas para poder contarlo", relató Eva en el documental.



La joven explicó que "cuando se dan abusos en el seno familiar, se tiende a confundir lo que se siente", por eso en su momento "lo naturalicé bastante, pensé que era parte de la relación que tenía con mi hermano".

.



"Tenía 15 años cuando me cayó la ficha de lo que estaba viviendo: supe que no era un juego, que era abuso y lo enfrenté como pude", contó.



"Le mandé un mensaje de texto que decía 'Yo sé lo que vos me hacías y no era un juego. Vos tenés que estar preso y yo no te quiero ver más'. Desde ese momento mi hermano no pisó más mi casa", agregó en el film.



Tras lograr poner en palabras los abusos sufridos, Eva comenzó a manifestar sus secuelas y debió lidiar con la negación de varios de sus parientes porque "la familia nunca se pone del lado de la víctima. A mí me tocó pasar por eso".



Hoy, Eva recorre un camino de visibilización de su historia, coordina la Colectiva Sacar la Voz y se prepara para denunciar penalmente a su agresor.



"La idea es mostrar que en algún punto se puede ser resilientes en los casos donde los sobrevivientes son adultos y están en todo el derecho de denunciar o no", dijo.



La joven explicó que puede "establecerse un paralelismo entre la situación actual de encierro" por el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, "con lo que padece un niño o niña que está siendo abusado" y se ve condenado "al silencio y a la soledad al no poder contarlo".



"Lamentablemente, los delitos van a seguir sucediendo (durante la cuarentena) y más si son intrafamiliares, aunque vivan o no con el agresor. Pienso que estos niños pueden sentirse doblemente encerrados, con lo que le pasa internamente y por lo que le pasa en el exterior", agregó.



Echegaray reflexionó que "como es un tema bastante complicado para abordar, si no se lo ha hecho antes, en esta situación es mucho más difícil porque muchas veces no se tienen las herramientas necesarias" para hacerlo, y se pronunció a favor de la implementación de "un protocolo de emergencia para actuar frente a este tipo de delitos" por parte del Estado, más allá de las líneas nacionales de denuncia.



"Hay muchas alternativas para que el niño se exprese, pero lo principal es demostrarle que una persona adulta está para escuchar, para creer, para protegerlo", dijo.



En ese sentido, la psicóloga Sonia Almada advirtió en el film que "siempre hay un cambio de conducta" en el niño abusado "y esto es inapelable".



Su colega Cao Gené pidió "respetar los tiempos del niño, que es respetar al niño".



"En Argentina la legislación (sobre ASI) es de avanzada para Latinoamérica, pero ese carácter progresista no se traduce en las intervenciones cotidianas(...) En Argentina tenemos un Poder Judicial muy heterogéneo en el sentido de que cada juez, cada fiscal le va a poner su propia ideología. Esa es la explicación de que tengamos fallos extraordinarios y otros que son una vergüenza", sostuvo el ex juez Rozanski.



El documental podrá verse haciendo click acá.