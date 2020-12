La compañía informática Apple fue demandada este lunes por grupos de defensa al consumidor en Europa a causa de que se cree que la empresa había ralentizado sus iPhones intencionalmente, a través de la programación de actualizaciones del software.

Según publicó el diario Financial Times, el organismo defensor Euroconsumers le exigió a la empresa dirigida por Tim Cook un resarcimiento de 217,4 millones de dólares a través de demandas colectivas realizadas en Bélgica y España. También planea presentar demandas en Italia y Portugal en las próximas semanas, según informó el medio británico.

" Apple lanzó actualizaciones para enmascarar problemas con la batería, sabiendo que ralentizaría los teléfonos", explicó Els Bruggeman, directora de políticas y cumplimiento de Euroconsumers.

Bruggeman señaló que los consumidores europeos "solo quieren ser tratados con el mismo respeto que se les dio a los consumidores de los Estados Unidos".

Según el organismo defensor, unas tres millones de unidades de iPhone 6, iPhone 7 y iPhone SE vendidas en los cuatro países, entre 2014 y 2020 habrían sido vendidas con una "obsolecencia programada".

Euroconsumers aseveró que Apple engañó a los consumidores para que descargaran actualizaciones de software que ralentizaron sus iPhones y así inducirlos a comprar modelos nuevos.

En ese sentido, la defensoría al consumidor reclama una indemnización de al menos 60 euros de media por cada consumidor afectado en Bélgica y en España.

“Los consumidores están cada vez más molestos por los productos que se desgastan demasiado rápido y los modelos de iPhone 6 son un ejemplo de ello. No solo causa frustración y daño financiero, desde un punto de vista ambiental también es absolutamente irresponsable", reclamó Bruggeman.

En 2018, la empresa creada por Steve Jobs y Steve Wozniak y que actualmente está dirigida por Tim Cook, admitió que estaba ralentizando el funcionamiento de modelos de iPhone antiguos como el 6 y el 7 mediante las actualizaciones del sistema operativo iOS con el objetivo de "compensar la capacidad más limitada de sus baterías" y prevenir así que los dispositivos se sobrecargasen y apagasen.

La misma demanda en Estados Unidos

En marzo pasado, se realizó un concilio extrajudicial en Estados Unidos por 500 millones para poner fin a una demanda colectiva por el mismo problema. Por su parte, Apple afirmó que "impugnaba enérgicamente las reclamaciones alegadas en las demandas" y que hacía el acuerdo "para evitar litigios onerosos y costosos", pero reiteró que no era "una admisión de irregularidades, culpa, responsabilidad o daños de cualquier tipo".

El acuerdo en Estados Unidos, que aún debe ser aprobado por un juez, Apple deberá pagar 25 dólares a los propietarios de iPhone 6 (que incluyen 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus), 7 (que incluyen 7, 7 Plus) y SE que usasen el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior, así como a los propietarios de iPhone 7 y 7 Plus que usasen iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

.

La respuesta de Apple a la demanda

Por su parte, Apple aclaró que su objetivo era crear productos que a los clientes les encantasen y el hecho de que "los iPhones duren el mayor tiempo posible es una parte importante de eso".

Además, desde la compañía insisten en que nunca han hecho "nada para acortar intencionadamente la vida útil de ningún producto de Apple o degradar la experiencia del usuario para impulsar las compras de nuevos modelos por parte de los clientes". "Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos que a nuestros clientes les encanten y hacer que los iPhone duren el mayor tiempo posible es una parte importante del mismo", aseguraron.

.

Las autoridades de competencia de Francia ya han multado a Apple con 27 millones de dólares por acusaciones similares, según la BBC.

Las acciones de Apple cerraron este lunes casi un 3,1 % al alza en los 122,72 dólares y perdieron casi un 0,3 % en negociaciones posteriores al cierre de la sesión bursátil.