El Día de la Madre se festeja este 17 de octubre y como WhatsApp forma parte de la vida de todos, la aplicación de mensajería se volvió uno de los canalaes favoritos para dedicarle cálidos mensajes.

Aunque la celebración tiene distintas fechas en diferentes partes del mundo, en Argentina se conmemora el tercer domingo de octubre en conmemoración a la maternidad de Santa María: en 1931, el Papa Pío XI dedicó el día 11 de octubre a la "Divina Maternidad de María" como recuerdo de que 1500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María verdadera Madre de Cristo.

A partir de esa celebración, en el país se eligió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Con el paso del tiempo, se estableció que sea siempre el tercer domingo de octubre.

Es por eso que, para que no envíes el típico mensaje de todos los años, te brindaremos una serie de frases creativas para WhatsApp y así pasar un bonito Día de la madre.

Si no se te ocurre nada, podés copiar cualquiera y así alegrar a mamá. Eso sí, no olvides llamarla luego de tu mensaje para que así la sorprendas no sólo este domingo, sino todos los días.

Saludos del Día de la Madre para WhatsApp