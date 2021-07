Si se acerca el cumpleaños de alguien de tu entorno en el corto plazo, hay una manera de que le dediques un saludo muy especial de una forma que tal vez no sabías. Netflix tiene un pequeño secreto en su buscador de contenido que te puede ayudar: se trata de trece felicitaciones con personajes que van desde Ladybug a Pokémon. ¿Cómo podés acceder a estos vídeos personalizados? Conocé todos los detalles.

Con la cantidad de series, películas y documentales que cuenta Netflix, es casi imposible explorar por completo el catálogo. Por eso, muchos desconocen esta opción. No solo hay cine y series, sino que podés encontrar también estos detalles especiales en la plataforma de streaming como este a unos pasos.

El truco en sí no tiene excesivo misterio ya que sólo hay que realizar una búsqueda, pero, como no es demasiado común, lo más seguro es que no hayas caído en realizarla. Así que abre tu aplicación de Netflix, ve a tu cuenta (o a la infantil si quieres que tus hijos reproduzcan las felicitaciones desde su espacio) y busca " Cumpleaños". Tan sencillo como eso.

.

Netflix es, por ahora, el rey de las plataformas de streaming de cine y series. Según las informaciones más recientes, de finales de eneros, de medios expertos como Variety, cuenta actualmente con 203,7 millones de suscriptores en todo el mundo, superando con creces las expectativas del último trimestre de 2020, durante el que sumó más de 8 millones de usuarios. Ser el número 1 como la plataforma online con más abonados da cierta tranquilidad a sus ejecutivos, aunque la cifra doméstica, la de EEUU, es la que más preocupa, porque es la que menos ha crecido en los últimos trimestres. No obstante, puede que allí ya haya alcanzado la madurez de negocio, mientras en el resto del mundo sigue evolucionando.

Los personajes de Netflix que te pueden saludar por tu cumpleaños

Una simple búsqueda basta para desvelar trece vídeos cortos con personajes de animación (y las protagonistas de Project MC2) entonando el cumpleaños feliz en español. En concreto, los vídeos son:

Pokémon.

Pequeño Pony.

Barbie.

Troll Hunters.

Madagascar.

Project MC2.

Dinotrux.

Fiesta de palabras.

Skylanders.

Luna Petunia.

Beat Bugs.

Las Leyendas.

Cada felicitación dura entre uno y tres minutos, están editadas sobre el contenido original, hacen uso de los actores de doblaje de cada serie y entonan el cumpleaños feliz adornado con música. Son una gran manera de sorprender a los niños.