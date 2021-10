Falta cada vez menos para la próxima gran actualización de WhatsApp, que traerá prometidas nuevas funciones y un nuevo sistema de privacidad y seguridad. Mientras los cambios son bien recibidos por sus más de 2.000 millones de usuarios, esta nueva versión dejará incompatibles a un gran número de celulares.

Desde su centro de ayuda la plataforma comenzó a advertir a sus miembros del inmimente cambio en su servicio, que volverá obsolentas versiones de Android e iOS con una significante antiguedad. A partir del 1 de noviembre de este año, celulares en los sistema Android 4.0.4 y versiones anteriores, como teléfonos con sistemas previos al iOS 10 dejarán de soportar WhatsApp.

.

¿Por qué WhatsApp deja atrás estos celulares?

El próximo apagón de WhatsApp no es un evento aislado en la historia de la propiedad de Facebook: para ofrecer sus funciones de manera confiable y segura, WhatsApp realizó regulares actualizaciones de software a lo largo de los años, cada una dejando atrás a los teléfonos móvil en sus versiones más antiguas.

Para poner en contexto, el sistema Android en su versión 4.0.4 fue estrenado hace casi una década. El sistema iOS 10 fue estrenado en 2013 y aplicado en los iPhone 5 y iPhone 5C. Con WhatsApp buscando mantenerse frente a la competencia incorporando nuevas funciones a su plataforma, el cambio de software es una rutina necesaria para su progreso.

El listado de los modelos de celulares Samsung, Motorola, LG y otros que se quedarán sin WhatsApp

La plataforma de mensajería dejará de funcionar en estos teléfonos el mes que viene.

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Huawei. Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S . Huawei Ascend D2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

.

Sony. Sony Xperia Miro. Sony Xperia Neo L . Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo. Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

iPhone: iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.

¿Cómo seguir utilizando WhatsApp?

La plataforma recomendó cambiar de teléfono si el actual no cumple los requisitos de la nueva actualización.

Lamentablemente, WhatsApp no ofrece una herramienta que permita a los usuarios continuar usando sus servicios en los celulares de la lista luego del 1 de noviembre. Como lo sugiere la empresa en su Centro de ayuda, lo más recomendable es cambiar el teléfono por uno que cumpla con los requisitos mínimos antes del día del apagón.

Para poder conservar las conversaciones en el cambio de equipo, se pueden realizar copias de seguridad desde la misma aplicación o exportar el historial de chats para enviarlo por email como archivo adjunto.

Sin embargo, existe un truco que permitiría continuar usando WhatsApp con normalidad luego de la actualización: recurriendo al APK de WhatsApp. Descargando la versión actual de WhatsApp desde un sitio seguro (esta versión no se encuentra en Google Play o Apple Store) se pueden conservar las conversaciones y evitar el apagón. Aprende cómo descargar el APK de WhatsApp en esta nota.