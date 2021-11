Para la gente que juega videojuegos, las edades son cada vez más diversas, siempre está ese preferido que se compra siempre y sin falta todos los años. Un claro ejemplo puede ser el FIFA, cuya entrega anual convoco a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, cada tanto los usuarios ojean que juegos están disponibles de forma gratuita, por lo que hay una gran noticia para ellos.

Resulta que Epic Games, la empresa creadora del popular Fortnite, anunció que va a liberar 3 juegos que podrán descargarse sin coste alguno en su plataforma, Epic Games Store, a partir de la próxima semana. Recordemos que la compañía con base en el estado de Carolina del Norte, saltó a la fama por el uso de la tecnología Unreal Enginey solo se queda con el 12% de la venta de cada ejemplar pago y cada tanto, decide apelar a la generosidad y sorprender a los jugadores.

Para cortar la ansiedad, estas tres entregas son las siguientes: Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION y Never Alone. Estos tres estarán disponibles a partir de este 18 de noviembre para disfrute de la gente.

Never Alone

Siguiendo la frase, “los últimos serán los primeros”, vamos a empezar con Never Alone. Este juego de puzles (rompecabezas) está inspirado en el pueblo nativo Iñipiaq (Alaska) y relata un cuento tradicional de esta gente viene de generación en generación.

La historia no tiene mayores complicaciones, hay que atravesar una tundra helada, nada en cavernas y saltar bloque de hielo mientras se combaten a los enemigos correspondientes y se encuentran muchas sorpresas.

El pueblo nativo Iñipiaq de Alaska fue la inspiración para este videojuego.

Guild of Dungeoneering

Seguimos con este juego “distinto”, ya que en vez de personificar al héroe, hay que construir a su alrededor, para bien o para mal. Es decir, uno le puede allanar el camino o ponerle palos en la rueda. Se puede cruzarle trampas, monstruos y todo tipo de cosas mientas el héroe decide por motus propio en donde defender el bien y la justicia.

Este juego cambia las reglas, ya que uno no controla al héroe.

KID A MNESIA EXHIBITION

Para cerrar, nos encontramos con un videojuego que va a tener un comprador seguro, los fanáticos de la banda Radiohead, la cual musicalizó el juego. Este fue descrito como “un espacio de ensueño febril, un edificio, construido a partir del arte y las criaturas, las palabras y las grabaciones de Kid A y Amnesiac de Radiohead descubiertos hace 20 y tantos años, reensamblados y dotados de una nueva vida mutante”.

.

¿Cómo hago para descargarlo?

Para empezar tenemos que tener una cuenta en Epic Games y descargar su aplicación en la computadora. En el caso de que no tenga una cuenta, hay que realizar los siguientes pasos:

1. Ir al sitio web de Epic Games, a la esquina superior derecha y buscar el botón de iniciar sesión/registrarse

2. Ahora, usted podrá registrarse con su cuenta de Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o cualquier correo electrónico.

3. Cumpla los requisitos correspondientes y listo, ya podrá gestionar la descarga gratuita de los juegos.