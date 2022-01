Bitcoin es una criptomoneda muy conocida. La criptomoneda es dinero digital descentralizado que no está bajo el control del gobierno y este no tiene ningún derecho sobre él. Brinda libertad a todos los usuarios para realizar transacciones sin ninguna interrupción del gobierno. Por eso es tendencia en todo el mundo. La mayoría de las personas usan esta criptografía como modo principal de transacción. Pero siempre hay una pregunta que surge en la mente de todos los inversores: ¿cómo puede el gobierno controlar o regular el Bitcoin y sustituirlo?

Aquí hay una pregunta esencial para todos y actualmente también es un tema candente. Para explorar más sobre esta pregunta, debemos discutir que Bitcoin y el token emitido de ICO están, de hecho, descentralizados. Una moneda digital como Bitcoin es bien conocida por su libertad y por evitar el largo proceso de la moneda tradicional al realizar una transacción. Si desea saber más sobre el trading de Bitcoin u otra información, puede visitar bitcoin-buyer.io/es/ .

¿Cuál es el significado de esta declaración? En primer lugar, el gobierno y la autoridad central aún no establecen el suministro de criptomonedas. También establece que la criptografía Bitcoin se puede utilizar como medio de intercambio y no habrá interferencia de terceros. Finalmente, significa que los usuarios pueden realizar la transacción realizada utilizando Blockchain de manera eficiente y genuina.

China también toma decisiones difíciles sobre la criptomoneda Bitcoin. Prohíben la transacción de Bitcoin y también la minería en su país. Y también guían a los mineros fuera de su país bajo la regulación del uso de la tierra. Pero, por supuesto, no hubo ningún efecto en el precio de esta criptografía digital debido a esta dura acción. El principal problema de regular Bitcoin es que todo se basa en redes peer to peer. Es por eso que no es fácil para el gobierno controlar la transacción o el trading de Bitcoin.

Conozca las formas en que el gobierno puede regular las criptomonedas

La primera forma en que el gobierno puede regular esta moneda digital es mediante impuestos. El método para regular es cuando realiza una transacción utilizando Bitcoin. Entonces debería pagar impuestos sobre él. Podría ayudar a regular el Bitcoin de manera eficiente. Si paga impuestos, la estabilidad económica estará a salvo. Se debe a que muchos inversores y usuarios pagan bienes y productos utilizando criptomonedas.

Muchos gobiernos están tratando de tomar el control de Bitcoin y otras monedas digitales. La razón es que le temen a la macroeconomía y la estabilidad financiera del país. Si la criptomoneda no está controlada, entonces hay riesgos peligrosos esperando a todos. Todos sabemos que la transacción de Bitcoin no tiene intermediarios. Es por eso que puede haber un uso incorrecto de la moneda digital. Cualquiera puede utilizar esta moneda para el blanqueo de capitales o también para la financiación del terrorismo.

Entendiendo algunos pros y contras de Bitcoin

¿Es seguro invertir en criptomonedas sin regulaciones? La mayoría de la gente no invertirá por miedo a perder.

Lo peor de esta criptomoneda es que el usuario no puede revertir la transacción.

Todo inversor de Bitcoin puede ejecutar eficientemente contratos inteligentes sin necesidad de terceros.

Lo mejor de invertir en esta criptomoneda descentralizada es que la tarifa por transacción será menor que la de las tarjetas de crédito y otras opciones bancarias.

No habrá necesidad de papeleo al invertir en Bitcoin, como pasa cuando compra a una acción de cualquier compañía.

Otro gran beneficio de invertir en Bitcoin es que puede usar esta moneda digital en todo el mundo.

Riesgos de Bitcoin