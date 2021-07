Netflix es una de las plataformas de streming más populares del mercado, en parte gracias a su amplio catálogo de series y películas pero también gracias a la posibilidad de compartir una cuenta entre varias personas. Ahora, se suma a su lista de actualizaciones el modo "sin conexión", que permitirá a sus 207.64 millones de suscriptores ver contenido sin la necesidad de Internet. Lo único que hace falta es comenzar a descargarlos de manera parcial.

La herramienta ya existía pero se reformuló. Anteriormente para ver contenido sin Internet tenía que ser descargado previamente de manera completa. Ahora eso no es necesario, con tan solo comenzar a descargarlo, sin importar cuantos minutos lleve, se podrá ver entero.

Por el momento, esta versión solo está disponible para teléfonos móviles Android y se espera que pronto los sistemas operativos iOS también se actualicen. Lo primero que hay que hacer es instalar la aplicación de Netflix. Luego de abrir la aplicación, en el caso de los smartphones, hay que ubicar y cliquear una opción en la parte inferior de la pantalla que dice "Descargas'' y luego en el botón que indicar "Buscar algo para descargar''.

Eso mostrará todas las series y películas disponibles para descargas (aparecen únicamente aquellas que hayan sido habilitadas por quienes tienen los derechos y Netflix haya llegado a un acuerdo). Una vez que se decide el contenido, hay que hacer click en él, elegir el capítulo (si no es una película) y luego cliquear en la flecha hacia abajo, tal como se ve en la imagen. Esto deberá promover un cambio en el ícono a una rueda azul.

Después de un tiempo, que dependerá de la velocidad de descarga, el ícono de descarga pasará a ser una tilde azul. Además, -en caso de que se use la versión web- abajo aparecerá un mensaje, también en azul, que dirá "Descarga finalizada". Si es un celular, avisará mediante una notificación. Pero, si no se termina de descargar no pasa nada.

El único requisito es comenzar a descargarlas "parcialmente". Finalmente, para ver la descarga hay dos posibilidades. Hacer clic en el capítulo o película directamente o acceder nuevamente a Descargas: allí aparecerá el contenido descargado.

Aprende también a usar el "Modo Incógnito"

Es otra de las últimas actualizaciones de Netflix, ideal para aquellos que prefieren preservar para ellos mismos la elección de su contenido, sin exponerse a las otras cuentas. Ahora, ya se puede "navegar en modo incógnito" y los miembros de tu familia no tendrán ni idea qué es lo que consumes.

Además resulta útil a la hora de prevenir que los más pequeños usen un perfil para ver contenido adulto. Para proteger tu historial, Netflix ofrece poner un candado en tu perfil con ayuda de un PIN, una clave de cuatro dígitos sin la cual no se podrá ingresar a tus series y películas vistas. El perfil continuará visible en la pantalla de inicio, pero otros usuarios no podran utilizarlo. La plataforma no pone límites a la función, y permite esconder todos los perfiles en una cuenta.

Para activar la opción del PIN en tu perfil es necesario acceder a Netflix desde una PC o laptop, ya que desde la versión para teléfono celular no es posible realizar el proceso. Una vez dentro, selecciona tu perfil en el menú de inicio.

En la zona superior derecha de la pantalla aparecerá un icono que representa tu cuenta. Deberás apretarlo y, en el menú desplegable, seleccionar la opción "Cuenta". Se abrirá una ventana con todas las configuraciones de tu cuenta.

Con la opción "Bloqueo de perfil", dentro del titulado "Perfil y control parental", otra ventana se abrirá donde podrás ingresar tu PIN de cuatro dígitos. Una vez confirmado el PIN, al volver a la pantalla de inicio verás que el icono de tu perfil luce un candado. Ahora, si alguien busca ingresar a tu perfil Netflix solicitará la clave de cuatro dígitos.