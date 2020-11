Como todos los septiembres, Apple lanzó una nueva actualización del sistema operativo de iPhone. Entonces para nadie es un secreto ya que en 2021 llegará la nueva actualización. Pero ahora se filtró la lista de celulares que quedarán sin compatibilidad del iOS 15 el próximo año.

Algunos rumores sobre esta nueva actualización del sistema operativo de iPhone apuntan a que éste traerá la posibilidad de poder interactuar con los widgets, la renovación completa de la aplicación Música, así como la posible llegada de una app de realidad aumentada creada por expertos de Cupertino.

A su vez, también se filtró una lista, aún no es definitiva, que señala que los teléfonos con un chip A9, es decir, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE de primera generación no se actualizarán el próximo año.

Esto debido a que estos iPhone tiene un ciclo de vida estimado de seis años, durante los cuales pueden recibir el mismo número de actualizaciones de sistema operativo. Esto querría decir que iOS 15 sólo estaría disponible a partir de los iPhone 7 en adelante, que en 2021 estarían cumpliendo cinco años en el mercado, por lo que tendrían garantizadas las actualizaciones hasta 2022.

De todos modos, que un iPhone no se actualice a la nueva versión de iOS no es necesariamente desastroso. Si bien se pieden las potenciales actualizaciones por problemas de seguridad que publica Apple, las apps no suelen quedarse anticuadas con tanta rapidez. Por lo que muchas de las apps que utilizamos a diario todavía permiten su funcionamiento con teléfonos de 2013 y anteriores, que imponen como límite de uso el llevar iOS 9 ( iPhone 4s).