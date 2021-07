Con la aparición de la criptomoneda son muchos los que desde entonces se ven intrigados por estrategias para obtener las ganancias que podría generar la moneda digital. Esta vez, hubo 58 inversores que se subieron a ese tren y encontraron con un túnel al final del camino.

Una cuenta que vende alertas para inversiones consiguió a través del microblog Twitter que le entregaran más de 70 mil dólares para invertir en la criptomoneda, pero en sólo sesis días, perdió casi el 90% de su valor. Ahora los inversores le reclaman al ideólogo para que les devuelva lo invertido o lo que queda tras las pérdidas.

La cuenta de la red social que ofrecía un servicio de análisis técnico, método para definir estrategias de inversión, cerró en la madrugada de este martes cuando un intento de negocio en criptomonedas provocó un desastre entre aficionados a las inversiones.

Entre todos los inversores entregaron a una cuenta de Twitter 70 mil dólares para un negocio en criptomonedas. (Gentileza: bolsamania)

Desde hace años, el usuario @Ozono_Merval venía haciendose conocer por los análisis de inversiones con la herramienta conocida como análisis técnico, pero tras este episodio desapareció de entre los usuarios, según informó Infobae.

Con el análisis técnico los inversores buscan patrones en los movimientos de precios de diferentes activos para identificar los momentos claves para comprar o vender activos.

Este método tiene opiniones a favor y otras en contra, y es en ese contexto que la cuenta en la que nunca nadie se identificó como administrador, logró tener 7.000 seguidores en la red social del pajarito.

“Esto es 100% barrani, ¿si. Que tiene un solo sustento, la confianza”

La cuenta además logró obtener con sus seguidores un negocio asociado en el que a través de 10 mil pesos mensuales, enviaba vía WhatsApp “grafos” con análisis de activos que serían convenientes a la hora de tomar decisiones de inversión. El servicio no generaba alertas por lo que evitaba las recomendaciones de inversión.

Según Infoabe, el proveedor del servicio se presentaba como “Pablo”, pero era también titular de otras cuentas de Twitter como @Ozono_Premium, asociada al servicio de análisis técnico pago, y otra como @KPR_03_SA, asociada al emprendimiento que estuvo activa menos de una semana. Desde @Ozono_Gold también se ofrecían servicios pagos y todas fueron eliminadas en las últimas horas.

Cuando los fondos de la criptomoneda comenzaron a bajar, desde la cuenta con una lista de difusión, se le ofrecía a los seguidores un análisis de mercado y su administrador comenzó a comunicar su intención.

“Está enfocado a la gente que no tiene tiempo de tradear, entonces entra y participa en el Fondo con un aporte de Capital mínimo inicial de USD 100 y un máximo de USD 5.000 por lo menos hasta ver cómo funciona y que todos los fin de mes muestro la rentabilidad. Eso tiene un costo del 5% mensual”, se explicaba desde la cuenta.

La idea tenía una lógica para invitar a terceros a participar de un fondo de inversión, debido a que las criptomonedas no operan en Bolsas y tampoco dependen de una contraparte centralizada. Así operan las 24 horas, los siete días de la semana.

“Esto es 100% barrani, ¿si. Que tiene un solo sustento, la confianza”, alentó la cuenta a sus seguidores y lo logró. 58 personas participaron y aportaron un total de 73.747 dólares, según se comunicó en la misma cuenta el pasado 5 de julio.

Una vez que hicieron sus aportes, los inversores notaron cada vez menos menjaes y comunicaciones desde la cuenta a la que aportaron. Recién seis días de la creación del fondo tuvieron noticias del responsable.

Los inversores recibieron este mensaje 6 días después de creado el fondo. (Gentileza Infobae)

“Gente me siento muy mal. No me está saliendo nada y sólo pierdo dinero. Ni duermo. Lo lamento mucho. A mí me está cagando la vida. Un desastre. Perdón. Necesito un descanso” , se excusó la cuenta.

Se sucedieron muchas explicaciones, justificaciones, descripciones de estrategias pero nada de lo que los usuarios habían aportado al fondo de inversión. Los inversores pudieron identificar a quien estaba detrás de la cuenta debido a las transferencias bancarias que realizaban.

“Vendí todo. Quedaron USD 10.000. Eso quiere decir que cagué mi vida, tengo muchas ganas de matarme. No estoy bien”

Según los datos aportados es un hombre de 53 años de edad, con Pablo como nombre de pila, tiene residencia fiscal en la ciudad bonaerense de La Plata, está inscripto en AFIP como monotributista de la categoría E y declara la administración de consorcios como su principal actividad. También tiene una sociedad por acciones simplificada (SAS) registrada en la provincia de Buenos Aires.

“Vendí todo. Quedaron USD 10.000. Eso quiere decir que cagué mi vida, tengo muchas ganas de matarme. No estoy bien” , publicó en la cuenta.