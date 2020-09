En las últimas semanas comenzó a difundirse masivamente una “broma” que puede traerle severas consecuencias a los usuarios de App'>Whats App. Se trata de una serie de mensajes con caracteres extraños que al abrirlos bloquean la app.

Estos mensajes, que por lo general se reciben ocultos en una tarjeta de contacto, son bastante extensos y utilizan caracteres poco habituales.

.

Lo que sucede es que como la aplicación de mensajería instantánea no logra procesar la información, la misma colapsa e impide que la persona pueda regresar a la plataforma.

Si bien este tipo de mensajes circula mucho en Brasil, lo cierto es que ahora comenzaron a viralizarse en el resto del mundo.

"Hay mensajes diseñados para congelar o bloquear tu App'>Whats App", alertó un usuario a través de un posteo en Twitter, en el que adjuntó dos capturas de pantallas con los códigos.

El posteo del usuario en la red social del pajarito.

Los códigos extraños que bloquean la app.

Estos son algunos de los códigos.

Hasta el momento, App'>Whats App no tiene herramientas para resolver este problema. Sin embargo, lo que se recomienda es que si se abre el mensaje, se ingrese a la versión Web y se bloquee el usuario.

En caso de que no se tenga acceso a la versión de escritorio, el damnificado no tendrá otra opción que reinstalar la aplicación es su dispositivo móvil. Esto implica un riesgo ya que si no se tiene una copia de seguridad, se pueden perder todos los historiales de los chats.

.

Para evitar inconvenientes, recomiendan que los usuarios ajusten la privacidad en los grupos. De esta forma, un administrador deberá filtrar a todos aquellos que quieran ingresar al mismo.